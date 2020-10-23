تامر حسين: زعلان من عمرو مصطفى في حاجات كتير.. واتهمني بالباطل

كشف الشاعر الغنائي تامر حسين عن سبب خلافه مع الفنان عمرو مصطفى، قائلا: "مش عاوز أخش في تفاصيل التفاصيل، أنا زعلان منه على المستوى الشخصي، عمرو مصطفى صاحبي وأخويا وعشرة 15 سنة ووالدته زي والدتي، العلاقة الإنسانية هايلة، وقف جنبي في عزا والدي ووقفت جنبه في عزا والده، ولكن زعلان منه في حاجات كتير أوي".

وتابع "حسين"، خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، "كنت بتحمل وأقول يمكن عمرو عنده ظروف واستحمل موقف أو اتنين، أنا شايف مشاكلنا كفنانين متتحلش على السوشيال ميديا أو بوست لأن في الآخر هنتصالح، مينفعش أي فنان يبقى عنده شد وجذب على السوشيال ميديا".

وواصل: "أنا على قد زعلي منه في مواقف كتيرة عمري ما عاتبته وعمري مهما قال ما هكتب نص كلمة، لو أساء ليا بردو أخويا، بس زعلان منه عشان حكى حكاية مش مظبوطة وفيه زمايلنا شهود لما قال تامر حسين لما اكشتفته وممكن أقدم منه 4 أو 5، أنا بتمناله كل توفيق وبنجح مع ملحنين كتير، هو بيعرف يعمل أغاني لوحده وأنا بردو ليا ذوق وبعرف أعمل أغنية لوحدي وأنجح لوحدي، وزعلت أنه اتهمني بالباطل في مشكلته مع الفنان عمرو دياب".