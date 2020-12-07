عاجل.. السيسي: يجب عدم الربط بين الإرهاب وأي دين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي، الذي أعقب القمة المصرية الفرنسية، المنعقدة بقصر الإليزيه بفرنسا، إن "المحادثات كانت فرصة مهمة لتأكّيد العمل المشترك لتشجيع قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب ومحاربة التطرف والإرهاب، بما يسهم في تعزيز الحوار بين أصحاب الأديان والحضارات المختلفة".

وتابع السيسي: "أكّدت عدم ربط الإرهاب بأي دين وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة وأهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة إسلامية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة".

وتأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة؛ بحسب ما صدر عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وتتضمن الزيارة، بحسب ما هو مقرر، لقاءات مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.