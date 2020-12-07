"مسلم": المهنة تمر بظروف صعبة.. ومصر تخوض معركة وعي

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، إن المهنة تمر بتحديات كبيرة جدا اقتصادية ولوجستية، متمنيا أن يساهم مع زملائه في مجلس الشيوخ في حلها، لافتا إلى أن مصر تخوض معركة وعي وأن من ينكرها إما جاهل أو مغرض.

وأضاف "مسلم"، في كلمته بالحفل الذي نظمته الهيئة الوطنية للصحافة لتكريم الصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ: "أشكر صاحب الدعوة الكريمة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة؟ وسعيد بوحودي في وسط نخبة من الأساتذة والأصدقاء، وتعييني في الشيوخ جاء في وقت يمر به الوطن والمهنة بتحديات، خاصة فيما يخص قضية الوعي".

وتابع: "إحنا جايين في وقت صعب وأثق في زملائي بأن نكون على قدر المسؤولية، لا سيما أن الاعلام يمر بتحديات كبيرة جدا لوجستية واقتصادية تعد الأكبر في التاريخ، وأتمنى أن نشارك القائمين على هذه المهنة في دعمها في الوقت الحالي".

وأكد: "من لا يعرف أن مصر تواجه مؤامرة اما جاهل او مغرض"، موضحًا أن جزءا كبيرا من المؤامرة يعتمد على بث الشائعات.. وهنا يأتي دورنا لمواجهة هذه الحملة الشرسة المغرضة، إن شاء الله يتبني مجلس الشيوخ قضايا هادفة واستراتيجيات تتبني مثل هذه الأمور وبالطبع ستكون مهنة الإعلام على راس اجندتنا".

واختتم مسلم كلمته بتوجيه الشكر مجددًا للهيئة الوطنية للصحافة التي أعادت له ذكريات بدايته المهنية حيث تقع الهيئة في مقر دار التعاون سابقا، وقال: "دار التعاون شهدت بدايتي الصحفية وأشكر المهندس عبدالصادق على هذه اللفتة الطيبة".

وحضر الحفل فيبي فوزي جرجس، وكيل مجلس الشيوخ، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.

كما حضر من أعضاء مجلس الشيوخ كل من الكاتب الصحفي ابراهيم حجازي والكاتب الصحفي الدكتور عبدالمنعم السعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة، رئيس تحرير كتاب الجمهورية ورئيس تحرير جريدة الرأى للشعب، ومحمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضي وسكرتير عام نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي محمود بكري، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والدكتورة نادية مبروك، عضو مجلس نقابة الإعلاميين، وعبد العزيز النحاس وطارق تهامي وأبو سريع إمام، أسامة الهواري.