محمود مسلم يشيد بتنسيقية شباب الأحزاب: أديرت بحكمة وأضافت للوطن

هنأ الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، شباب "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، على مرور ثلاث سنوات على إنشائها.

مسلم: أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب استطاعوا إدارة خلافاتهم بحكمة من أجل الوطن

وأكد مسلم أن أهم ما يميز أعضاء "التنسيقية" أن بينهم اختلافات بعيدة، لكنهم استطاعوا أن يديروا خلافاتهم بحكمة دون أن تؤثر على جهودهم، مشددا على أهمية أن تحافظ تنسيقية شباب الأحزاب بين الشعبية والمسؤولية، لا سيما وأن هناك عددا منهم في الجهات التنفيذية ومجلس الشيوخ والنواب، مضيفا: "جميعهم عليهم أن يجمعوا بين البعد المحلي والبعد القومي، وألا يتحول دوره إلى عضو مجلس محلي فهو ينوب عن بلد بأكمله".

وأوضح مسلم، أن "التنسيقية" تضم وجوها مختلفة في الرؤى، قائلا: "مثلا رأيت اليوم وجوها أعتز بها مثل عبد المنعم إمام ومحمد عبد العزيز، فنحن يهمنا جميعا مصلحة الوطن، وأؤكد أننا بحاجة إلى أحلام مرتبطة بالواقع وليس أحلاماً تكتب على الفيس بوك فقط، فالرئيس السادات لو عمل استطلاع رأي للناس على اتفاقية السلام في "كامب ديفيد" لما وافق الكثير منهم عليها، ولم نكن لنشيد بها الآن".

وتدير الجلسة الثانية، الإعلامية أسماء يوسف، تحت عنوان: "الحياة النيابية في مصر.. التاريخ والمأمول"، وتمثلت محاورها في العملية الانتخابية بين النجاح والتحديات، واستعراض أبرز التحديات التي واجهتها الحياة النيابية في مصر منذ 2015 حتى الآن، وأبرز إنجازات مجلس النواب خلال الفترة المنقضية، والمطلوب إنجازه خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف سيكون مستقبل الحياة النيابية في مصر بعد عودة المجلسين لأول مرة منذ 2011.