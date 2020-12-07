السيسي: التعامل بهدوء مع مشكلة الإرهاب مهم.. ومصر أكثر المتضررين منه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ "عدد المسلمين يتجاوز المليار في العالم، وإذا تطرف واحد من ألف سنواجه عشرات الألوف من المتطرفين وهذا غير موجود".

وأضاف السيسي خلال حديثه بفاعليات القمة المصرية الفرنسية، المنعقدة بقصر الإليزيه بفرنسا: "لذلك مهم التعامل بهدوء وتوازن في مشكلة الإرهاب، خصوصًا أنَّ مصر أكثر من تأثر بها ودفعت مصر ثمنًا باهظًا لممارسات الإرهاب والتطرف واستُشهد الكثير من المصريين وكل طوائف الشعب، من مسلمين ومسيحيين، ومصر عانت من الإرهاب أكثر من أي دولة بالمنطقة".

واستكمل رئيس الجمهورية "العناصر المتطرفة تنتسب اسمًا للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية".