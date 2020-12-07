البترول: خفض 30 مليون جنيه من تكاليف الإنتاج في 17 شركة

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة استطاعت تحقيق وفرًا ماليًا يقدر بـ30 مليون جنيه، من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج في 17 شركة من شركات البترول.

وأضاف "الملا" في تصريحات له، أن هذا الوفر تحقق من خلال برنامج تحسين كفاءة الطاقة والذي يعد احد الدعائم الهامة في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وأشار إلى أنه تم البدء في تنفيذ مشروعين كبيرين لترشيد استهلاك الطاقة فى شركتي جاسكو والسويس لتصنيع البترول، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى إعداد دراستين لتحسين كفاءة الطاقة وتطوير الوحدات الإنتاجية بشركتي الإسكندرية والنصر للبترول، إلى جانب تنفيذ عدة مبادرات لتحسين كفاءة الطاقة بعدة شركات بالقطاع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ووكالة التعاون الدولي اليابانية.

وكان أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إطلاق قطاع البترول برنامجًا لبناء القدرات في مجال تحسين كفاءة الطاقة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا ما تحظى به أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها من أهمية قصوى في النشاط البترولي، خاصة وأن لها تأثيرا مباشرا في خفض تكلفة التشغيل وتحسين اقتصاديات الشركات، علاوة على دورها الهام في خفض الانبعاثات البيئية ومكافحة التغيرات المناخية.

وأوضح "الملا"، أن بناء قدرات العاملين بقطاع البترول في مجال كفاءة الطاقة يأتي في إطار برنامج الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الإدارة المتوسطة لاستدامة تحسين أداء القطاع والاقتصاد القومي، وأن إطلاق البرنامج الجديد يأتي وفقًا لرؤية التنمية المستدامة مصر 2030، واستراتيجية مصر لتحسين كفاءة الطاقة 2035، موضحًا أن تطوير هذه الاستراتيجية له أهمية قصوى لبناء قطاع قوى ومستدام للطاقة.