الرئيس الفرنسي: ندعم مصر في أزمة فيروس كورونا

أكّد إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، أنَّه فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا فإنّ فرنسا تعزز دعمها لمصر فيما يتعلق بالعمل الصحي المجتمعي ولا سيما من خلال وكالات فرنسية خاصة بالصحة.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي بقصر الإيلزيه، أنَّ "السبل لتعزيز التعاون تمر عبر التربية والثقافة وهنا كانت لدي الفرصة لأن اتطرق لمسألة حقوق الإنسان بكل صداقة وصراحة، وقولت ذلك أمام الصحفيين في القاهرة في يناير الماضي، وأعرف أن مصر معرضة للخطر الإرهابي وأعرف أيضًا أنها معرضة لتحديات ديموغرافية واجتماعية كبيرة، ولديها مجتمع ديموغرافي حيوي"، مؤكّدًا أنَّ مصر تشكل حصنا منيعا أمام التطرف.

وتابع أنَّ "هذه التحديات التي واجهتها مصر والدور المهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الاستقرار هدفها مواصلة الدفاع عن ديمقراطية اجتماعية والإقرار بوجود مجتمع مدني حيوي"، مضيفًا وأحيي إطلاق صراح 3 ناشطين حقوقيين".

واختتم ماكرون كلمته، بتقديم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي "فرنسا كانت قد تعرضت لحملة مقاطعة وكراهية، ولكن الرئيس المصري يشرفنا اليوم بهذه الزيارة، ونقول إن شراكتنا تؤمن وتعزز الاستقرار في الشرق الأوسط وتسمح لنا أن نواجه معًا التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وأن نخلق فيما بيننا هذه المساحة للتعاون والتبادل الثقافي والسياسي".