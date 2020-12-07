10 ديسمبر.. أولى جلسات تعويض طلاب الثانوية الفنية ببيلا ضد وزير التعليم

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، جلسة 15 ديسمبر المقبل لنظر عشرات الدعاوى القضائية المقامة من عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، بصفته وكيلًا عن أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الفنية بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ ضد وزير التربية والتعليم الفني.

وطالبت الدعوى وزير التربية والتعليم، بدفع مبلغ 200 ألف جنيه لكل طالب بسبب الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم، بسبب قرار وزير التربية والتعليم بحجب نتائجهم ورسوبهم الجماعي بامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي، على خلفية اتهامهم بالغش الجماعي بالإكراه والاعتداء الجماعي على المراقبين والملاحظين، واقتحام اللجان الامتحانية ومحاصرتها من قبل أولياء الأمور.

وجاءت دعاوي التعويض بعد حصول الطلاب على أحكام قضائية لصالحهم من المحكمة الإدارية العليا بتبرئتهم من جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، واعتبارهم ناجحين العام الماضي وإلزام إدارة تنسيق الجامعات والمعاهد العليا بقبول أوراقهم وفق المجموع الذي حصلوا عليه العام الماضي والتحاقهم بكليات الطب البشري والأسنان.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بقبول عدد من الطعون، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الماضي، وإلزام إدارة تنسيق الجامعات بقبول أوراقهم بالكليات والمعاهد العليا، وفقاً لتنسيق العام الماضي وإلزام وزير التربية والتعليم بالمصاريف القضائية.

وكانت هيئة المفوضين بالدائرة السادسة تعليم بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019 مع ما يترتب علي ذلك من آثار.