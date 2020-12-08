7 محطات لـ عبد الفتاح صيام.. منها تطوير صناعة المنسوجات حول العالم

بدأ الدكتور عبد الفتاح صيام، رئيس قسم المنسوجات بجامعة نورث كارولينا، رحلته إلى العالمية من عروس البحر المتوسط الإسكندرية الجميلة، ودرس في جامعتها العريقة، وتخرج من كلية الفنون التطبيقية، وهو أحد أهم خبراء تطوير صناعة المنسوجات حول العالم.

يرى "صيام" أن المنتج المصري له سمعة عالمية ويحتاج للتواصل المباشر مع شركات عالمية، وأن الطباعة الرقمية مهمة جدا، وأن السوق المصرية تسعى إلى ذلك ضمن خطوات التطوير والتسويق، كان شغفه بدراسة كل تفاصيل صناعة المنسوجات كبيرا جدا، ويؤمن أن بناء قاعدة علماء يمكنهم النهوض بقطاع المنسوجات المصري، ويرصد التقرير التالي أهم محطات في حياته:

- أستاذ متميز (مسمى أستاذية تشارلز كانون للغزل والنسج) ورئيس قسم الغزل والنسيج والملابس والتكنولوجيا والإدارة بكلية ويلسون للغزل والنسيج بجامعه نورث كارولينا الأمريكية.

- حاصل على درجة الدكتوراه في علوم الألياف والبوليمرات من كلية ويلسون للغزل والنسيج بجامعة نورث كارولينا الأمريكية.

- حاصل على درجة الماجستير والبكالوريوس في هندسة الغزل والنسيج من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بمصر.

- عمل أستاذا بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان.

- شارك في إدارة مركز أبحاث الأقمشة غير المنسوجة وخبير في إنشاء مراكز الأبحاث والتدريب.

- شارك في 6 براءات اختراع و18 اختراعا قدمت إلى جامعة نورث كارولينا وله 288 بحثا وكتابان و9 فصول في كتب.

- ترأس لجان المناقشة لأكثر من 100 رسالة دكتوراه وماجستير، فضلا عن حصده للعديد من الجوائز.

ويرى صيام أنه يمكن الاستفادة من عوادم صناعات الغزل والنسيج لتحقيق مكاسب هائلة، وأن الأبحاث العالمية تحرص باستمرار على الاستخدام الأمثل للبلازما في تطوير قطاع المنسوجات، ولا بد من النهوض بقطاع المنسوجات المصري الذي يحظى بسمعة عالمية، ولديه مقومات النجاح عالميا، وارتياد أسواق جديدة، والحصول على حصص تسويقية أكبر بكثير مما هو عليه الآن.