"الوطنية للصحافة" تكرم "مسلم" والصحفيين أعضاء مجلس الشيوخ

كرمت الهيئة الوطنية للصحافة اليوم الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، ورئيس قنوات "DMC"، خلال الحفل الذي نظمته الهيئة لتكريم الصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ.

وقدمت الهيئة الدرع الخاص بها للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وتسلمته نيابة عنه فيبي فوزي وكيلة المجلس، التي أهدتها الهيئة الدرع الخاص بها أيضًا.

وحضر الحفل فيبي فوزي جرجس، وكيل مجلس الشيوخ، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وبعض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.

وشهد الحفل تكريم أعضاء مجلس الشيوخ من الصحفيين والإعلاميين، وهم كل من الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، ورئيس قنوات "DMC"، والكاتب الصحفي عبدالمنعم السعيد، رئيس مجلس إدارة "المصري اليوم"، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، والكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة، رئيس تحرير "كتاب الجمهورية" ورئيس تحرير جريدة "الرأي للشعب"، ومحمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضي وسكرتير عام نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، والكاتب الصحفي محمود بكري، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والدكتورة نادية مبروك، عضو مجلس نقابة الإعلاميين، وعبدالعزيز النحاس، وطارق تهامي، وأبو سريع إمام، وأسامة الهواري.