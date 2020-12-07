إقبال على لجان المرشحين بمسقط رأسهم وطوابير أمام لجان دمياط

شهدت اللجان الانتخابية بالدائرة الأولى في محافظة دمياط، إقبالا كبيرا بمسقط رأس المرشحين في مدينتي دمياط وكفر البطيخ حيث مسقط رأس المرشحين ضياء الدين داوود وضياء علي بصل بمنطقة الأعصر وأيمن يوسف رخا بكفر البطيخ.

وشهدت لجان المنطقة الأزهرية بمدينة دمياط بالدائرة الأولى طوابير للناخبين "سيدات ورجال و شباب" حرصوا على التوافد للإدلاء بأصواتهم حيث تقع المنطقة الأزهرية بمنطقة الأعصر مسقط رأس المرشحين ضياء الدين داوود وضياء علي بصل.

وأدلى النائب البرلماني ضياء الدين داوود، بصوته بلجنة مدرسة الجمرك الإبتدائية بنات بمسقط رأسه بمنطقة الأعصر، ويخوض داوود الانتخابات البرلمانية على المقعد الفردي مستقل أمام أيمن يوسف رخا، مرشح حزب مستقبل وطن حيث يتقدم داوود بنحو 20900 صوت على منافسه.

كما يخوض الانتخابات بذات الدائرة كلا من ضياء علي بصل ابن النائب البرلماني سابقا علي بصل و ذلك أمام منافسه ياسر أبو هندية نقيب المحامين بمحافظة دمياط، وسط تواجد أعضاء حملات عدد من المرشحين بالقرب من اللجان الانتخابية لاستخراج أرقام الناخبين، ودفعت مديرية أمن دمياط بكراسي متحركة باللجان لمساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم .

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، سير العملية الانتخابية فى اليوم الأول لجولة إعادة الانتخابات، واطمأنت على فتح جميع اللجان أمام الناخبين فى موعدها المحدد مؤكدة على جميع الجهات المعنية بتوفير المناخ الآمن للمواطنين والتيسير عليهم أثناء إدلائهم بأصواتهم وتوفير كافة اللوجيستيات والإمكانات المطلوبة لخروج الانتخابات بصورة مشرفة، مشددة على الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجددت الدكتورة منال عوض دعوتها للمواطنين بالمشاركة فى ذلك الاستحقاق الدستوري مؤكدة أنه واجب وطنى لدعم المسار الديمقراطي و استكمال مسيرة البناء.

وفي سياق آخر، تصدر كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة المشهد الانتخابي في عدد من اللجان بمحافظة السويس، في جولة الاعادة للانتخابات البرلمانية بالمرحلة الثانية والتى تضم 13 محافظة، وحرص كبار السن على التواجد في الساعات الأولى منذ فتح باب التصويت.

وتشهد جولة الإعادة للمرحلة الثانية في السويس والتى تشمل دائرة واحدة تضم 5 أحياء هي "السويس – الاربعين – فيصل – عتاقة – الجناين "، منافسة بين 4 مرشحين على مقعدين فردي.