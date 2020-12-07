طوابير أمام لجان اللوزي والمنطقة الأزهرية في دمياط

ذكرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن لجان الاقتراع بنطاق المحافظة شهدت إقبالا متزايدًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت اليوم الاثنين.

ووجّهت المحافظ تعليماتها بتقديم جميع سبل الدعم اللازمة للتيسير على الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مؤكدة أنه تتم متابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة. وشهدت اللجان الانتخابية كـ"اللوزي الثانوية بنات" طوابير من الناخبين رجال وشباب في ما قام أفرد الأمن بمساعدة كبار السن وتوفير الكراسي المتحركة لهم للإدلاء بأصواتهم، فيما شهدت لجان المنطقة الأزهرية بمنطقة الأعصر الدائرة الأولى طوابير من الناخبين سيدات وشباباً حرصوا على الإدلاء بأصواتهم، فيما قامت السيدات باصطحاب أطفالهم معهم إلى لجان الاقتراع.

وطالبت المحافظ مواطنى المحافظة بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدة أنه واجب وطنى على الجميع لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، كما نوهت عوض إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط سير العملية الانتخابية فى اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، حيث اطمأنت المحافظ على فتح جميع اللجان أمام الناخبين فى موعدها المحدد، مؤكدة على جميع الجهات المعنية بتوفير المناخ الآمن للمواطنين والتيسير عليهم أثناء إدلائهم بأصواتهم وتوفير جميع اللوجيستيات والإمكانات المطلوبة لخروج الانتخابات بصورة مشرّفة، مؤكدة أيضاً ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجدّدت الدكتورة منال عوض دعوتها للمواطنين بالمشاركة فى ذلك الاستحقاق الدستوري، مؤكدة أنه واجب وطنى لدعم المسار الديمقراطي واستكمال مسيرة البناء، والجدير بالذكر أن محافظ دمياط وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى استعداداً لجولة الإعادة، التى تجرى بعدد ٣٣٨ لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة.