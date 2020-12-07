صور.. طوابير على لجان المنطقة الأزهرية في دمياط

شهدت لجان المنطقة الأزهرية بمدينة دمياط بالدائرة الأولى طوابير من الناخبين سيدات ورجال وشباب أيضا والذين حرصوا على التوافد؛ للإدلاء بأصواتهم حيث تقع المنطقة الأزهرية بمنطقة الأعصر مسقط رأس المرشحين ضياء الدين داوود وضياء علي بصل.

وأدلى النائب البرلماني ضياء الدين داوود بصوته بلجنة مدرسة الجمرك الإبتدائية بنات بمسقط رأسه بمنطقة الأعصر هذا و يخوض داوود الانتخابات البرلمانية على المقعد الفردي مستقل أمام أيمن يوسف رخا مرشح حزب مستقبل وطن حيث يتقدم داوود بنحو 20900 صوت على منافسه.

كما يخوض الانتخابات بذات الدائرة كلا من ضياء علي بصل ابن النائب البرلماني سابقا علي بصل و ذلك أمام منافسه ياسر أبو هندية نقيب المحامين بمحافظة دمياط.هذا و تواجد أعضاء حملات عدد من المرشحين بالقرب من اللجان الانتخابية لاستخراج أرقام الناخبين هذا ودفعت مديرية أمن دمياط بكراسي متحركة باللجان لمساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم .

و تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، سير العملية الانتخابية فى اليوم الأول لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠حيث إطمئنت المحافظ على فتح جميع اللجان أمام الناخبين فى موعدها المحدد مؤكدة على جميع الجهات المعنية بتوفير المناخ الآمن للمواطنين والتيسير عليهم أثناء إدلائهم بأصواتهم وتوفير كافة اللوجيستيات والإمكانات المطلوبة لخروج الانتخابات بصورة مشرفة، مؤكدة أيضاً على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجددت الدكتورة منال عوض دعوتها للمواطنين بالمشاركة فى ذلك الاستحقاق الدستوري مؤكدة أنه واجب وطنى لدعم المسار الديمقراطي و استكمال مسيرة البناء والجدير بالذكر أن محافظ دمياط قد وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لجولة الإعادة والتى تجرى بعدد ٣٣٨ لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة.