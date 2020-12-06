ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19050 طن تشمل : 7500 طن رمل و 6300 طن يوريا و 2980 طن ملح و 2200 طن كسب صويا كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34423 طن تشمل : 11474 طن قمح و 18900 طن ذرة و 2749 خشب زان و 1300 طن حديد.

‎بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 685 حاوية مكافئة تشمل : حاصلات زراعية "بصل و برسيم و أرز و سمسم و كراوية" و فواكه "برتقال و يوسفي و رمان و بلح" يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسلوفينيا ومالطا و سيريلانكا وإيطاليا و إنجلترا وسنغافورة وإندونيسيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 525 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2611 حاوية مكافئة فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 146951 طنا.

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 11459 طنا كما بلغت حركة تداول الشاحنات 2990 شاحنة منها 423 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 20800 من البضائع العامة.