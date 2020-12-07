مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص في حريق بشقة سكنية بسوهاج

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 3 أشخاص إثر حريق اندلع بشقة سكنية بدائرة حي غرب سوهاج، جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج العام، والسيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتبين أن سبب الحريق، ماس كهربائي بسبب التوصيلات العشوائية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقه سكنية بمنطقة العمري دائرة القسم، وانتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

تبين من المعاينة والفحص، نشوب حريق بشقة سكنية بالدور الأول علوي، عمارة 27 مدخل "أ" عمارات العمري، شقة ملك المواطن مدحت نعيم، نتج عن الحريق مصرع الطفلة إيريني مدحت نعيم، 5 سنوات، كما أصيب في الحريق 3 آخرين من أفراد الأسرة.

وقالت فريدة سلام، رئيس حي غرب سوهاج، انه فور تلقي البلاغ تم الانتقال الي مكان الحريق، ووصلت سيارات الإطفاء الي مكان في مدة زمنية قصيرة، وتمت السيطرة علي الحريق، وضافت ان سبب الحريق، ماس كهربائي، بسبب التوصيلات العشوائية.

وأضافت "فريدة"، أن اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم كلف بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم للمتضررين، كما تابع الحال الصحية للمصابين مع المسئولين في مديرية الصحة.