قومي المرأة بالغربية: تشكيل غرفة عمليات خلال جولة الإعادة بالانتخابات

أعلنت مقرر المجلس القومى للمرأة بالغربية برئاسة الدكتورة صفاء مرعي، تشكيل غرفة عمليات على مدار يومي جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين، بمقر الفرع؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية لتلقي أية شكاوى من السيدات والفتيات والعمل على حلها وتذليل العقبات.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ترأس غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وذلك لمتابعة سير العملية الإنتخابية لمرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب في يومها الأول وذلك بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام الشيخ ممثل وزارة الدفاع والعقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية، وكافة الجهات الأمنية والخدمية، حيث تم التأكد من تواجد جميع القضاة والمستشارين والموظفين في اللجان العامة والفرعية .

يذكر أن محافظة الغربية يتنافس بها 28 مرشح فردي على 14 مقعدا، وذلك داخل 661 مقرا انتخابا بها 1159 لجنة فرعية تحتوى على 3 مليون و 451 ألفا و 331 صوت انتخابي.