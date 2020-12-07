محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري للجنة مراجعة تراخيص أعمال البناء

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري للجنة مراجعة تراخيص البناء، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ ورئيس اللجنة، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، وأعضاء اللجنة.

وأعرب المحافظ عن تقديره لمجهودات اللجنة خلال الفترة الماضية في دراسة وفحص ومراجعة كافة ملفات التراخيص، مشيرا إلى توجيه رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالبدء في مخاطبة أصحاب العقارات لتصحيح المخالفات، حتى يتسنى مخاطبة السيد وزير التنمية المحلية لاستئناف الأعمال بعد تصحيح وضع مخالفات العقارات في ضوء الاشتراطات البنائية، على أن تقوم الوحدات المحلية بموافاة اللجنة العليا بما يفيد قيام المواطنين بتصويب الوضع فور التأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات البنائية وتقرير الهيئة الهندسية .

ووجه "الفقي" بعرض موقف عدد من التراخيص على الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإبداء الرأي فيها، ومنها موقف التراخيص الصادرة قبل قرار الإيقاف ولم يشرع في البناء وعددهم 114 ملف تراخيص، وموقف التراخيص التي بدأت في التنفيذ ولها بعض الملاحظات ويمكن تعديلها وعددها 155 ملف تراخيص، وموقف التراخيص الغير مطابقة ويصعب تصحيحها وعددها 202 ملف تراخيص.

يذكر أن أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، قد عقد الاجتماع الدورى لمناقشة رفع معدلات الأداء بإدارات خدمة المواطنين بنطاق المحافظة خاصة في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بحضور الدكتور طاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومديري إدارات خدمة المواطنين بمجالس مدن " ساقلتة، وأخميم، وطهطا، وحي الكوثر"، ومديرية الري، والتنظيم والإدارة .

ووجه نائب محافظ سوهاج خلال الاجتماع بضرورة حل جميع الشكاوى والاستجابة الفورية لشكاوى المنظومة الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، وأهمية تكثيف الجهود لحل الشكاوى قبل نهاية العام والعمل على رفع معدلات الأداء لتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق رضا المواطن عن تقديم الخدمة.