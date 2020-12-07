15 ديسمبر أول عيد قومى لمطروح وسط إجراءات وقائية من كورونا

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لاحتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ105 الأسبوع المقبل، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، ومديرى المديرات والادارات وكلية السياحة والفنادق والتربية الرياضية بجامعة مطروح، حيث يواكب احتفالات المحافظة بعيدها القومى ذكرى إنتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الانجليزى فى معركة وادى ماجد غرب مدينة مرسى مطروح فى 15 ديسمبر عام 1915.

وقال "شعيب"، اليوم، خلال اجتماعه بجميع الأجهزة المشاركة فى العيد القومى للمحافظة إن مظاهر الإحتفالات هذا العام سيراعى فيها التأكيد على الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورنا "كوفيد - 19"، كما يشمل برنامج الإحتفال والذى يبدأ من الخميس المقبل 10 وحتى 18 ديسمبر الجارى وضع حجر أساس لكل من المدرسة اليابانية بمنطقة الكيلو 7، ومدرسة حدائق مطروح بمنطقة الخروبة، وكوبرى السلام بمدينة مرسى مطروح، وافتتاح أعمال تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح وافتتاح أعمال تطوير محكمة مطروح، ومستشفى النساء والتوليد، ومستشفى الأطفال.

ويشمل فعاليات العيد القومى زيارة مدينة برانى مع إفتتاح سوق برانى الحضارى وتفقد أعمال تطوير مستشفى برانى المركزى، وإفتتاح مركز رعاية أطفال التوحد بمدينة مرسى مطروح وسيكون اليوم الرئيسي يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر بتنظيم إحتفالية المحافظة بعيدها القومى.

وتبدأ احتفالات مطروح بالعيدي القومى بايقاد الشعلة أمام الديوان العام للمحافظة، والإتجاه إلى الساحة الرياضية بمركز شباب مطروح والتى سيتم عرض لإنجازات وجهود المحافظة التنموية فى القطاعات خلال عام، ثم عروض فنية ورياضية وتكريم للمتميزين من أبناء مطروح فى المجالات المختلفة، كما ستقيم جميع مدن المحافظة فى ذات التوقيت إحتفالات بالعيد القومى للمحافظة تقاد فيه الشعلة مع رفع الأعلام وتنظيم أنشطة رياضية مع تخصيص الحصة الأولى بالمدارس عن إحتفالات ذكرى انتصارات معركة وادى ماجد، كما تشارك إذاعة مطروح من خلال برامجها وفقراتها طوال الأسبوع وخاصة يوم 15 ديسمبر عن الإحتفالية وجهود تنمية المحافظة.

وسيقام على هامش الإحتفالات حفل للزفاف الجماعى لشباب مطروح وذلك بحديقة كليوباترا، ومن المقرر نقل شعائر صلاة الجمة على الهواء مباشرة من مسجد أولاد دغيم بسيدى عبد الرحمن بالعلمين بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفى يوم الجمعة 25 ديسمبر.