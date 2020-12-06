محافظ مطروح يطالب المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء

ناشد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المواطنين بالإسراع فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، قبل إغلاق الفترة الزمنية المحددة، مؤكدا على استمرار فتح المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة يوميا حتى منتصف الليل.

وتفقد "شعيب"، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، للإطمئنان على متابعة تيسير إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين والرد على الشكاوي والاستفسارات خاصة تيسير إجراءات تقدم المواطنين للتصالح على عدد من مخالفات البناء والتى قرر رئيس مجلس الوزراء مد فترة تلقى الطلبات للتقدم على التصالح حتى نهاية العام.

وأكد "شعيب" أنه يجرى عرض جميع شكاوى وطلبات المواطنين عليه من خلال إدارة خدمة المواطنين واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وضمان الشفافية والمصداقية بما يحقق الصالح العام ومصلحة المواطنين.

وأعلن "شعيب" أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغ 10729 طلب على مستوى مدن محافظة مطروح، وتقديم التيسيرات التى قدمتها الدولة للتصالح على بعض مخالفات البناء وفقا للضوابط والشروط المحددة وبلغ إجمالى متحصلات المدفوعات من المواطنين سجل 93,157 مليون جنيه منها 84337 جملة متحصلات الـ 25% خلال فترة مدة التقدم على قانون التصالح حتى 30 نوفمبر 2020، والذى سدده المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم فى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز ومدن المحافظة الثمانية بالإضافة إلى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين الرئيسى بديوان عام محافظة مطروح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية بمجالس المدن الثمانية استقبلت منذ بدء قانون التصالح حتى 30 نوفمبر عدد 10729 طلب تصالح منها 5807 طلب بمدينة مرسى مطروح ، و 1712 طلب بمدينة الحمام ، و1919 طلب بمدينة العلمين ، و681 طلب بمدينة الضبعة ، و 95 طلب بمدينة النجيلة و159 طلب بمدينة سيدى برانى ، و48 طلب بمدينة السلوم ، بالإضافة إلى 308 طلب بمركز ومدينة سيوة.