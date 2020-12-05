"تحيا مصر" يدعم مدارس مطروح بـ63 حقيبة طبية

سلم ماجد عزب، منسق صندوق تحيا مصر بمحافظة مطروح، مديرية التربية والتعليم بمطروح، 63 حقيبة طبية لمدارس مطروح، لتوزيعها علي الإدارات التعليمية بقمراكز ومدن مطروح والعلمين وسيوة.

واجتمع عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، مع ماجد عزت، بديوان مديرية التربية والتعليم بمطروح، وناقشا معا، جميع الإجراءات التنفيذية الخاصة بمواصلة تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "نور الحياة" للكشف والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار فى مدارس المحافظة، من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، وسيوة جنوبا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال "سلامة" إن المبادرة الرئاسية في مرحلتها الثانية تستهدف الكشف المبكر على أمراض ضعف الأبصار وتستهدف تلاميذ المدارس لتقديم العلاج اللازم لهم مبكرا بهدف القضاء على المرض فى بداية حالة وجوده لدى أى تلميذ، مما يحافظ على صحة التلاميذ.

ووجه "سلامة" مديري الإدارات التعليمية الثلاث بتقديم جميع التيسيرات والتسهيلات لمواصلة إنجاح المبادرة مع الالتزام الكامل بتنفيذ جميع الإجراءات المخزنية والإدارية الخاصة باستلام الحقائب الطبية، وتحقيق أقصى استفادة مع تذليل جميع العقبات لضمان تحقيق المبادرة الرئاسية كافة أهدافها المرجوة، لافتا إلى أنها مجانية وتهدف إلى الاطمئنان على صحة أبنائنا الطلاب، تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وقدم وكيل وزارة تعليم مطروح الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته واهتمامه بصحة المواطنين خاصة الطلاب مع إطلاق العديد من المبادرات القومية، للاطمئنان على صحتهم، ومنها مبادرة الكشف المبكر على فيروس "سي" والسمنة والتقزم ومبادرة نور حياة وغيرها، كما قدم مدير تعليم مطروح الشكر لمسؤولي صندوق "تحيا مصر" للتنفيذ المتميز لتلك المبادرة الرئاسية بالمدارس الإبتدائية للعام الثاني على التوالي، للاطمئنان على صحة أبنائنا الطلاب مع توفير الصندوق لجميع التسهيلات والإمكانات المتاحة لمواصلة تحقيق النجاح للمبادرة فى المدارس.