وكيل "تعليم مطروح": المركز الاستكشافي ينمي مهارات الموهوبين

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن المركز الاستكشافي منصة رئيسية لاكتشاف الموهوبين علميا وفنيا بمدارس مطروح من خلال تنمية قدراتهم العقلية والإبداعية وصقل مواهبهم، بما يفيدهم خلال حياتهم المستقبلية المقبلة.

وتابع "سلامة"، اليوم الأحد، مسار العمل بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا وفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة مرسي مطروح.

كما زار الأقسام الفنية والمعامل التكنولوجية والعلمية والمكتبة بالمركز الاستكشافي، موجهاً مسؤوليه بضرورة مواصلة تفعيل زيارات جميع طلاب المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتوافرة في المركز الاستكشافي.

وتفقد "سلامة" مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات وتابع انتظام الدراسة بالمدرسة بحضور مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية.

كما تابع الفصول التعليمية والحجرات الدراسية وحجرات الأنشطة المدرسية متابعا المستوى العلمي والتحصيلي لطلاب الصفين الأول والثاني في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية وعلم النفس والاجتماع، بالإضافة لمراجعة دفاتر تحضير المعلمين.

ووجه "سلامة" معلمي المدرسة بمواصلة المناقشة بين المعلم والطالبات خلال الحصص الدراسية لتحقيق التفاعل المطلوب، وإيصال المعلومة بسرعة ودقة.

وشدد على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والمساهمة في تحقيق عملية تعليمية جيدة تعود بالنفع على الطلاب.