زينة تهدد مذيع إماراتي بعد سؤالها عن أحمد عز: "هضربك"

تعرض مُذيع إماراتي، لموقف مُحرج، خلال سؤاله الفنانة زينة، عن أزمتها الشهيرة مع الفنان أحمد عز، إذ طالبته بعدم استكمال السؤال منعًا للحرج.

ووجه المُذيع لـ زينة، تساؤلًا، بقوله: "وإيه أخبار أمور الأزمة.."، لتُقاطعه على الفور، مطالبة إياه بعدم طرح هذا الستاؤل، إذ هددته قائلة: "هضربك".

وحاول المُذيع تفادي الموقف، إذ عمل على تبديل السؤال فورًا، قائلًا: "وإيه أخبار أمورك في الوقت الحالي؟"، لتُرد عليه: "كويسة الحمد لله"، لتُغادر المكان على الفور.

وكان الفنان أحمد عز، أقام ضد وسام رضا إسماعيل الشهيرة بزينة، الاستئناف رقم 9018 لسنة 137 قضائية استئناف القاهرة، وذلك استئنافاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 4854 لسنة 2019 أسرة مدينة نصر، الصادر بجلسة 30/5/ 2020 وطلب في صحيفة الاستئناف:

- أولا: بقبول الاستئناف شكلاً.

ثانياً : في الموضوع أصليا:

- بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا:

1 - برفض الدعوي الأصلية

2- بنقل الصغيرين من المدرسة الدولية البريطانية للغات لمدرسة مودرن سكول الدولية للغات التي تم إلحاق أبناء شقيقة (المستأنف ضدها) بها .

3- بتخفيض قيمة المصاريف الدراسية للصغيرين (عز الدين وزين الدين) إلى رسوم مدارس اللغات الخاصة الغير مغالي في مصاريفها كمدرسة مودرن سكول الدولية للغات.

4- وعلى سبيل الاحتياط:

إلزام المستأنف ضدها بالفارق بين المصاريف الدراسية للمدرسة الملحق بها الصغيرين (عز الدين وزين الدين) وبين المصاريف الدراسية لمدرسة مودرن سكول الدولية للغات الملحق بها أبناء شقيقة المستأنف ضدها وأبناء شقيق المستأنف.

استنادا على إنذار أرسله الفنان أحمد عز علي يد محضر للفنان/ زينة ينبه عليها بعدم رغبته في استمرار الصغار بتلك المدرسة وضرورة نقل ملفاتهم الدراسية منها إلي مدرسة خاصة أخرى بمصروفات غير مغالي فيها، وأعلن بتاريخ 1/7/2020 ومقيد برقم 26598 بتاريخ 1/7/2020 محضرين مدينة نصر.