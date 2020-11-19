أحمد عز يعود للقاهرة بعد تصوير مشاهد من "هجمة مرتدة" في صربيا

عاد النجم أحمد عز إلى القاهرة قادماً من صربيا بعد تصويره لعدد من المشاهد الخارجية لمسلسله الجديد "هجمة مرتدة" هناك، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

وقال عز لـ"الوطن"، إنه صور هناك عددا من المشاهد التي تجمعه بالفنانة التونسية هند صبري والفنانة إنجي المقدم، مضيفاً أنه وأسرة مسلسله عانوا من برودة الطقس هناك في ظل انخفاض درجات الحرارة.

وشدد على التزامه هو وكل صناع مسلسله باتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء التصوير من ارتداء كمامات طبية واستعمال مطهرات للوقاية من وباء "كورونا"، مشيراً إلى أنه من المقرر استئناف التصوير خلال الأيام المقبلة داخل أحد الاستوديوهات.

ويؤدي أحمد عز في المسلسل، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسؤولي الجهاز اللذين يجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

"هجمة مرتدة" مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولته كل من هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، محمد جمعة، ندى موسى، نور محمود وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

وفي سياق مختلف، يستأنف عز عروض مسرحية "علاء الدين" يوم 28 نوفمبر الجاري علي مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر، والتي حققت نجاحاً كبيراً منذ انطلاق عروضها قبل أشهر عدة، ويشارك في بطولتها كل من تارا عماد، محمد ثروت، محمد جمعة، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، كريم عفيفي، من إخراج مجدي الهواري.

وانتهى عز من تصوير فيلمه الجديد "العارف" للمخرج أحمد علاء، والمقرر عرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل، ويشاركه البطولة كل من أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، ركين سعد، كارمن بصيبص وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير.