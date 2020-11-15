أحمد عز لـ"الوطن": نعاني من برودة الطقس مع "هجمة مرتدة" في صربيا

يواصل النجم أحمد عز تصوير المشاهد الخارجية لمسلسله الجديد "هجمة مرتدة" للمخرج أحمد علاء بدولة صربيا.

وقال عز في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن أسرة مسلسله تعاني من برودة الطقس، خاصة أن درجة الحرارة منخفضة للغاية في صربيا، مضيفاً أنه من المقرر عودتهم إلي القاهرة نهاية الأسبوع الجاري، لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية داخل أحد الاستوديوهات، بحسب قوله.

وأوضح عز أن مسلسله مأخوذ عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية، مشيراً إلى أنه كان يحلم بتقديم هذه النوعية من المسلسلات، انطلاقاً من نشأته علي أعمال وطنية مهمة علي غرار "دموع في عيون وقحة" و"رأفت الهجان" للنجمين عادل إمام ومحمود عبدالعزيز، واللذين حققا نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضهما.

ويؤدي أحمد عز في المسلسل، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسؤولي الجهاز اللذين يجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

ويشارك في بطولة "هجمة مرتدة" هند صبري، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، محمد جمعة، ندى موسى وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج محمد علاء.

وفي سياق مختلف، كشف عز عن استئنافه لعروض مسرحية "علاء الدين" يوم 28 نوفمبر الجاري علي مسرح "كايرو شو" بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أبدى اعتزازه بأولى تجاربه المسرحية التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً منذ انطلاق عروضها.

ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، محمد جمعة، سامي مغاوري، كريم عفيفي، من إخراج مجدي الهواري.

وانتهى عز من تصوير فيلمه الجديد "العارف" للمخرج أحمد علاء، والمقرر عرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل، ويشاركه البطولة كل من أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفي خاطر، ركين سعد، كارمن بصيبص وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير.