"تمريض أسوان" تضع خطة للتدريب العملي والنظري للطلاب الجدد

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، إن كلية التمريض تشهد تطورا ملحوظا بالمبني الإداري بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، استعدادا لنقل الكلية من مقرها بالسد العالي بجوار الرمز إلى الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة حيث يتم التجهيز للتدريب العملي والنظري فور الانتهاء من باقي التجهيزات الخاصة بالعملية التعليمية.

وتابع، أنه في إطار التطور الذي تشهده الكلية منذ إنشائها عام 2012 والتي تضم 8 أقسام وهي "تمريض باطني ، تمريض جراحة، تمريض نساء وتوليد، تمريض أطفال، تمريض مسنين ،تمريض صحة عامة، تمريض إدارة مستشفيات، تمريض نفسي" وتضم الكلية نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وبها 8 معامل بمختلف الاقسام لخدمة الطلاب والمنظومة التعليمية والبحثية بالكلية.

وقالت الدكتورة أمل محمد داود عميدة الكلية أنه يوجد بالكلية وحدة قياس وتقويم للطلاب ووحدة تصيح الاكتروني ومركز تدريب للتعليم المستمر لخدمة المجتمع والتمريض بالمستشفي الجامعي.

وأوضحت الدكتورة أمل داود أنه سيتم المقابلات الشخصية من غدا الثلاثاء بعد الانتهاء من إجراء إختبارات اللغة والسمات الشخصية وسيتم الإعلان عن قوائم الأسماء من خلال موقع الكلية الإلكتروني.