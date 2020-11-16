بالتعاون مع الأزهر.. جامعة أسوان تستضيف برنامج التوعية الأسرية

انطلقت فاعليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمسرح جامعة أسوان برئاسة الأستاذ الدكتور احمد غلاب محمد رئيس الجامعة، استجابة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الذي دشن البرنامج تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم والبحث العلمي، بحضور فضيلة الشيخ علي خليل الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوي الالكترونية ونخبة من اعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة أسوان .

بدأت الفاعليات بالسلام الجمهوري ثم آيات من القرآن الكريم، وأكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، خلال كلمته شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتحدث عن أهمية دور الأزهر الذي ينشر وسيطة وسماحة الدين الإسلامي ليسعد الإنسان ويحرره من الاستبعاد وتبني الأزهر لمختلف القضايا ومحاربة فكر الإرهاب وإرساء مبدأ الحوار مع من نتفق ومع من نختلف ويبذل الأزهر الشريف جهودا مضنية من أجل ترسيخ ثقافة المحبة والرحمة والسلام والحوار بين الناس .

وأضاف رئيس الجامعة أن الحوار المجتمعي والديني والثقافي بين جميع المؤسسات يضمن نبذ كل أسباب التعصب و الكراهية وحان الوقت أن نتعامل مع المشكلات والقضايا التي تواجه أمتنا واخطرها علي الاطلاق قضايا التفكير وتداعياته، والعمل على تحقيق السلام السلام البشرية جمعاء .

وأضاف الشيخ علي خليل، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، أن الأزهر يقوم بدوره التعليمي والتثقيفي تجاه المجتمع من خلال العمل علي معالجة القضايا المجتمعية عبر لجنة الفتوي الإلكترونية ولجنة لم الشمل لإعادة اللحمة والمودة لفئات المجتمع والذي يعود بالنفع علي الجميع ويستهدف البرنامج مرحلة التعليم ما قبل الجامعي ومرحلة التعليم الجامعي ومرحلة المقبلين علي الزواج والمتزوجين للحفاظ علي سلامة الاسرة وكيفية اختيار الشريك .

وتحدث الدكتور أسامه الحديدي، مدير المركز العالمي للفتوي الإلكترونية، عن المبادرات العديد التي يطلقها الأزهر الشريف ويسعى من خلالها إلى تنشئة وبناء الأسرة المصرية، والعمل على تعزيز أواصر الترابط بين أفرادها، والتأكيد على دورها في بناء مجتمع آمن يسودها المحبة والتسامح.

وأضاف الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لشؤن المجتمع وتنمية البيئة أن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بدأ اليوم ويستمر إلي يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر الجاري وذلك لفتح حوار ونقاش للرد علي تساؤلات الطلاب واستفسارتهم في مختلف القضايا الأسرية والمجتمعية .