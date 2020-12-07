شعراوي: إصدار الترخيص حق أصيل للمحليات والجامعات تشرف على فحص الأوراق

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الاشتراطات الجديدة للبناء، جرى وضعها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، للتيسير على المواطنين في استخراج التراخيص، وضغط واختصار الوقت الخاص بإصدارها، موضحا أنه يجرى حاليا، إجراء مزيد من التيسيرات لتصبح الرخصة مميكنة.

وقال شعراوي، إننا نريد عمران منضبط فى الفترة المقبلة، لاستعاده الشكل الحضاري، الذى يتناسب مع مكانة مصر، مشيرا إلى أننا وجميع الجهات المختصة في اجتماعات مستمرة، حتى نصل إلى الحل والشكل الأمثل، وسيتم العرض على رئيس الجمهورية.

وأضاف شعراوي، أن تراخيص البناء لم تنتقل للجامعات، وإنما هي اختصاص أصيل للمحليات، وستقوم الجامعات بالإشراف على فحص الأوراق، والتأكد من نماذج البناء، وإجراءات إصدار التراخيص، والمساعدة فى تقديم كل التيسيرات الممكنة لمساعدة المحليات.

وأكد شعراوي، أن المحافظات مستعدة تماما لأي تغييرات فى الحالة الجوية أثناء الانتخابات، موضحا أن إدارات الأزمات في المحافظات الـ13، تتابع على مدار الساعة، أي تغيير مناخي يتعرض له الناخبون.

وقال إن المحافظات راعت في إعداد اللجان الانتخابية، توفير مظلات للوقاية فى حالة التعرض للأمطار، كما تم تجهيز أماكن لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار شعراوي، خلال تفقده غرفة عمليات الوزارة لمتابعة سير جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية، إلى أنه تم توجيه المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، للمرور على اللجان الانتخابية، مؤكدا المتابعة المستمرة لهم، وتذليل أي عقبات، خاصة مع قيام المحافظات أيضا في التوقيت ذاته، بتوزيع المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة، ما يمثل مجهودا إضافيا على المحافظات.

وفيما يتعلق بالمواعيد الجديدة لإغلاق المحال العامة، الذي بدأ العمل به بداية من شهر ديسمبر الحالي، أكد شعراوي أنه قبل صدور قرار إغلاق المحال العامة، تم تشكيل اللجنة العليا برئاسته، لتحديد المواعيد الملائمة، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية وجميع المحافظات، لحوكمة الأمور بشكل أفضل، حتى تم الوصول للمواعيد التى تم الاعلان عنها، موضحا أن هذه المواعيد تعد فرصة كبيرة لتحسين البنية التحتية، ورفع المخلفات بشكل أفضل.

وأشار شعراوي، إلى رضا الناس عن مواعيد إغلاق الورش داخل الكتل السكنية، لما تسببه من إزعاج خلال فترة عملها، ولتوفير مزيد من الراحة للمواطنين، مؤكدا وجود استثناء واحد فى حالة طلب محافظة ما تغيير المواعيد، فيتم فى هذه الحالة العرض على وزير التنمية المحلية، واتخاذ القرار المناسب.