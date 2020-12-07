"الصحة" تطلق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" غدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، غدًا الثلاثاء 8 ديسمبر، وتستمر لمدة يومين، للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي المحافظات التي تنطلق بها القوافل، والتخصصات المتاحة بها، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية غدًا

تنطلق القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة غدًا في 5 محافظات، وهي:

ـ مرسي حميرة، أم الخير، مركز الشلاتين، محافظة البحر الأحمر.

ـ وادي أبو جعدة، مركز رأس سدر، محافظة جنوب سيناء.

ـ المنشأة الكبرى، مركز القومية، محافظة أسيوط.

ـ الكرامة، مركز العريش، محافظة شمال سيناء.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة حياه كريمة

تتيح القوافل الكشف على المواطنين في 12 تخصصا وهي:

ـ نساء وولادة.

ـ خدمات تنظيم الأسرة.

ـ الباطنة.

ـ الأطفال.

ـ الأنف.

ـ العظام.

ـ الجراحة.

ـ الرمد.

ـ الأسنان.

ـ القلب.

ـ الجلدية.

ـ خدمات الأشعة والتحاليل.

وأشارت الوزارة إلى أن القوافل الطبية بها لمبادرة حياة كريمة، توفر صيدلية بها كل الأدوية.

تأتي القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وكان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أعلن أنّ القوافل جرى تنفيذها بمشاركة 550 عيادة، فضلاً عن إجراء 10 آلاف و825 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألفا و923 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل 926 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ66 ألفاً و902 مواطن من خلال 68 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الحالي.

وأضافت أنّه جرى تقديم الخدمة لـ2005 مواطنين بالفيوم، و4 آلاف و902 مواطن بالقاهرة، و1070 بالقليوبية، و3 آلاف و82 مواطناً بالمنوفية، و3 آلاف و229 مواطناً بالمنيا، و1464 مواطناً بالوادي الجديد، و6 آلاف و266 مواطناً ببني سويف، و987 مواطناً بجنوب سيناء، و3 آلاف و993 مواطنا بدمياط، و3 آلاف و814 مواطنا بسوهاج، و3170 مواطنا بقنا، و2238 مواطنا بكفر الشيخ، وأخيرًا تم الكشف الطبي على 927 مواطنًا بمطروح.