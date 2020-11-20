كفرالشيخ: إطلاق قوافل طبية علاجية بداية من يناير حتى يونيو 2021

أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية خلال شهر يناير المقبل حتى شهر يونيو 2021م بنطاق محافظة كفرالشيخ، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة والخطة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة، والتي تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين.

ووفق بيان صادر عن المحافظة، فأن الخطة تشمل تنفيذ القوافل الطبية خلال الفترة من شهر يناير المقبل حتى شهر يونيو 2020م، حيث تم اعتماد المذكرة المعروضة من الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، المتضمنة جدول القوافل، والتي يتم تسييرها ابتداءً من "يومي 2، 3 يناير 2021 م بقرية شباس الشهداء بإدارة دسوق، ويومي 9، 10 يناير بقرية شباس عمير التابعة لإدارة قلين، ويومي 16 و17 يناير بقرية طاهر التابعة لإدارة كفرالشيخ، ويومي 23 و24 يناير بقرية المجد 50 بإدارة الرياض، ويومي 30 و31 يناير بقرية الكراكات التابعة لإدارة بيلا، ويومي 6، 7 فبراير بقرية الناصرية التابعة لإدارة بيلا، ويومي 13 ، 14 فبراير بقرية أبو سكين التابعة لإدارة الحامول، ويومي 20 ، 21 فبراير بقرية المجد 55 التابعة لإدارة الرياض، ويومي 27، 28 فبراير بقرية الشقة التابعة لإدارة قلين، ويومي 6، 7 مارس بقرية طويلة نشرت التابعة لإدارة قلين، ويومي 13، 14 مارس بقرية الحلافي التابعة لإدارة كفرالشيخ.

كما تشمل خطة القوافل الطبية، يومي 20، 21 مارس بقرية البشاير التابعة لإدارة الرياض، ويومي 27، 28 مارس بقرية 69 التابعة لإدارة الحامول، ويومي 3، 4 أبريل بقرية المقصبة التابعة لإدارة بلطيم، ويومي 10، 11 أبريل بقرية وقف قبلي التابعة لإدارة مطوبس، ويومي 17، 18 أبريل بقرية 83 التابعة لإدارة الحامول، ويومي 24، 25 أبريل بقرية أبو ريا التابعة لإدارة الرياض، ويومي 4، 5 مايو بقرية أم القرى التابعة لقرية الرياض، ويومي 8، 9 مايو بقرية المنشية المصري التابعة لإدارة سيدي سالم، ويومي 18، 19 مايو بقرية سنتماي التابعة لإدارة كفرالشيخ، ويومي 22، 23 مايو بقرية الكشاكوه التابعة لإدارة بيلا، ويومي 29، 30 مايو بقرية الدعاء التابعة لإدارة بلطيم، ويومي 5، 6 يونيو بقرية الفيروز التابعة لإدارة الرياض، ويومي 12، 13 يونيو بقرية المرازقة التابعة لإدارة قلين، ويومي 19، 20 يونيو بقرية أبو دراز التابعة لإدارة فوه، ويومي 26، 27 يونيه بقرية النوري التابعة لإدارة سيدي سالم ".

وأشارت المحافظة في بيانها، إلى التخصصات المشاركة بالقوافل الطبية والتي تتضمن؛ " الباطنة، الأطفال، النساء، الجراحة، الجلدية، الرمد، العظام، الأسنان"، مؤكدة اهتمامه البالغ بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى والعزب بنطاق المحافظة، وذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة.

كما جرى تكليف اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالتنسيق مع جميع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، للمتابعة، فضلاً عن وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، للإشراف والمتابعة.