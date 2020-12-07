أخصائية تغذية: تساقط الشعر أبرز علامات نقص "الزنك" في الجسم

قالت الدكتورة سماح إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إن "الزنك" من المعادن المهمة جدًا في جسم الإنسان، والعديد من الوظائف في الجسم تعتمد عليه، وهو يساعد في تكوين البروتين وتكوين الـ"dna".

وأضافت "إبراهيم"، في لقاء مع برنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، الاثنين، أن من لديه نقص في الزنك، يعاني من تساقط الشعر، وبطء في التئام الجروح، وفقدان للشهية، وحاسة الشم والتذوق، وكسل شديد، وإسهال شديد.

وتابعت، أن "الزنك" مهم جدًا في صحة الشعر، ويساعد في العمليات الحيوية، ومضاد للالتهاب، ومضاد للفيروسات، ويساعد في تكوين الخلايا المناعية، ومضاد للأكسدة، وحساسية الجلد، والطفح الجلدي، بالإضافة إلى أهميته في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن من يعاني من نقص "الزنك" يمكن أن يجري تحليل "صائم"، وأيضا تحليل لـ"البول"، وتحليل خصلة الشعر.

وأكدت "إبراهيم"، أن هناك العديد من الفواكه يمكن تناولها لتعزيز المناعة في فصل الشتاء، ومواجهة فيروس كورونا، وهي "فيتامين سي"، وهو موجود في البرتقال واليوسفي، والجوافة، والأرواق الخضراء، مثل السبانخ والبروكلي، والفلفل الألوان والبطاطا، بالإضافة إلى المكسرات التي يوجد بها "أوميجا 3"، و الزبادي أيضا يوجد بها بكتريا مفيدة، و"الشوربة" بها نسبة بروتين وزنك.

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية، أن أكثر الأخطاء التي يقع فيها البعض، هي تناول الفيتامينات دون استشارة الطبيب، وعندما تزيد هذه الفيتامينات تؤدي إلى مشكلة، ومن الأفضل استشارة الأطباء خاصة من لديهم اشتباه بفيروس كورونا، لأن البعض لديه إسراف في تناول الفيتامينات.

ولفتت إلى أن الكالسيوم والحديد لا يجب أن يؤخذا معا، لأن كلا منهما يعطل امتصاص الآخر، وأيضا الزنك لا يجب تناوله بعد الأكل، أو مع فيتامينات أخرى، مشددة على أهمية استشارة الطبيب.

وشددت على أن الحديد يمكن أن يؤخذ في الصباح، والكالسيوم بعد الغذاء، ويجب الفصل بين الحديد والكالسيوم، ويمكن تناول فيتامين "سي" في أي وقت.