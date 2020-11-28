أخصائي تغذية: كثرة تناول الزيوت والسمن والسكريات الأحادية تضعف المناعة

قال الدكتور هشام الوصيف أخصائي التغذية العلاجية، إن الجسم يحرق الغذاء بمعدلات أكبر في فصل الشتاء، وفي نفس الوقت تزيد فيه إمكانية اكتساب الوزن، فعندما تقل درجات الحرارة يبدأ الجسم في تنظيم درجة حرارته الداخلية من أجل التدفئة، ما يؤدي إلى حرق الدهون والشعور بالجوع.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، و"on" ، ويقدمه الإعلامي حسام الدين حسين: "التخسيس في الشتاء أسهل من الصيف، خاصة أن الجسم يحتوي على خلايا دهنية بنية وبيضاء، فالخلايا البنية تنشط بشكل أكبر وتزيد في درجات الحرارة المنخفضة وتكون مسؤولة عن رفع معدلات الحرق، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الميتوكوندريا، لذلك فإن الأشخاص الذين يتعرضون لدرجة برودة عالية يميلون إلى الحرق بشكل أكبر، ومن ثم فإنهم يجوعون، وعندما يأكلون يكتسبون وزنًا أزيد".

وتابع: "في الشتاء، لو نظمنا الأطعمة التي نحصل عليها، وأكلنا الأغذية التي تمدنا بالطاقة التي تناسب الجسم، والأغذية التي تدفئ الجسم لفترات أعلى فإن الجسم لن يكتسب وزنا زيادة، بل وسينقص الوزن".

وأوضح، أن الكربوهيدرات تمد الجسم بطاقة عالية، لكنها تكسبه وزنا كبيرًا، وبخاصة في فترة الشتاء التي يقل فيها الحركة ويخلد فيها الجسم إلى والراحة وتناول الطعام ليلًا.

وأردف، أن السكريات والكربوهيدرات مشكلة كبيرة، خاصة لو لم تكن مركبة مثل الدقيق الأبيض، والسكر، والباتيه، ومختلف الأطعمة الخفيفة، إذ أنها تكسب الإنسان طاقة سريعة وترفع نسبة الأنسولين والسكر بالجسم وتجعله يشعر بأنه شبع، لكن بعد نصف ساعة أو ساعة، يبدأ معدل السكر في الهبوط مرة أخرى ويشعر الإنسان بأنه يريد تناول الطعام مرة أخرى، كما أنها تضعف الجهاز المناعي: "كُتر الدهون المشبعة زي السمن والزيت الكتير واللحوم المحمرة تضع مناعة الإنسان، بالإضافة إلى الحلويات والبسكويت وغيرها تمنح الجسم سكريات أحادية تضعف الجهاز المناعي".

ونصح، بتناول الكربوهيدرات في صورة نشويات مركبة مثل الحبوب الكاملة والشوفان والأرز والخبز البلدي، لأنها صعبة الامتصاص وترفع السكر بصورة تدريجية، كما أنها تحافظ على جهاز المناعة، ومن ثم فإنه ينصح تناولها مرة يوميًا في فصل الشتاء.

كما نصح أيضًا، بتناول فواكه مجففة بواقع حبتين، وتناول المكسرات النيئة، ثم الحصول على مشروب دافئ مثل الشاي الأخضر أو اليانسون دون سكر أو "سكر دايت"، وعدم زيادة الحصول على السكر عن ملعقتين في اليوم الواحد.