محافظ جنوب سيناء: المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن العرس الانتخابي اليوم في المحافظة في جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان 2020 لا يعكر صفوه أي شيء وسط تنظيم شديد من جانب مديرية الأمن وحضور من الصباح الباكر لرجال القضاء والتنسيق مع القوات المسلحة والغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات.

وأضاف "فودة" خلال استضافته في فضائية "extra news" أن المدارس التي تستقبل الناخبين مجهزة منذ فترة طويلة ويوجد بالمحافظة 19 لجان منها 11 في الطور ولجنتين في أبو رديس ولجنتين في أبو زنيمة و4 لجان في رأس صدر والمتنافسين مرشحين فقط على مقعد واحد من قبيلة "المزينة" بعد حسم 3 مقاعد أخرى في الجولة الأولى وسيتم الإعلان عن الفائز مساء غدا الثلاثاء.

وأوضح فودة أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وهناك تيسير لوصول المواطن إلى اللجان في هدوء تام مع توفير التعقيم وكواشف لقياس درجات الحرارة وسط تواجد أطقم طبية وتوفير كمامات طبية ولا توجد أي مشكلة مطالبا المواطنين النزول للإدلاء بأصواتهم .

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن الإقبال على الانتخابات اليوم متوسط لأن المنافسة بين شخصين فقط لذا فإنه من الطبيعي ألا يكون الإقبال كثيفا جدا لكن وجود إقبال متوسط أمر محمود داعيا إلى النزول للإدلاء بالأصوات اليوم وغدا في ختام التصويت في الانتخابات البرلمانية 2020.

وتجرى الانتخابات في دوائر متبقية لـ 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتعد الانتخابات الحالية أول انتخابات يتم إجراءها بعد تعديل الدستور في عام 2019 الذي أقر استحداث غرفة جديدة تشريعية وهي مجلس الشيوخ.