محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان الانتخابات بمدينة الطور

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية، اليوم، بلجنة مدرسة الشهيد عمرو شكري، يرافقه اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، وتابع المحافظ الإجراءات الأمنية المتبعة داخل وخارج اللجنة، وعملية التصويت، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأشاد المحافظ بالإجراءات الأمنية والاحترازية المتبعة داخل اللجان، ووجه بتيسير عملية التصويت على المواطنين مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والقائمين على الانتخابات، وناشد المحافظ المواطنين بالمشاركة الايجابية في الانتخابات البرلمانية، والتعبير بحرية عما يروه خير من يمثلهم في مجلس النواب، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مسافة من كلا المرشحين.

وتجري جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية بجنوب سيناء، بين مرشحين وهم حميد سليمان أبوبريك، مرشح حزب مستقبل وطن، وغريب أحمد حسان ، مستقل، على مقعد فردي بالدائرة الثانية بمدن خليج السويس "رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، طور سيناء" .

ويبلغ عدد أصوات الناخبين بالدائرة الثانية 60764 ناخبًا، وتضم مدينة الطور 11 لجنة فرعية بينهم 6 للرجال و 5 للسيدات، بإجمالي 35970 ناخبًا، بينما تضم مدينة رأس سدر 4 لجان فرعية بينهم 2 للرجال، و 2 للسيدات، بإجمالي 14049 ناخبًا، وتضم مدينة أبورديس لجنتين مختلطتين بإجمالي 5514 ناخبًا، وتضم مدينة أبوزنيمة لجنتين مختلطتين بإجمالي 5231 ناخبًا.