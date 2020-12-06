محافظ جنوب سيناء: لن نتوانى عن دعم رهبان دير سانت كاترين

هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الأنبا ديمتري دميانوس مطران دير سانت كاترين وجميع الرهبان بمناسبة ذكرى استشهاد القديسة كاترين.

وقال فودة إن المحافظة اعتادت كل عام تنظيم احتفالية كبري تحت شعر "نصلي معا"، بحضور شخصيات عالمية ومصرية في هذه المناسبة للاحتفال بذكرى القديسة كاترين، والترويج سياحيا لمدينة الأديان السماوية سانت كاترين.

أضاف أن هذا العام وبسبب جائحة كورونا الغيت الاحتفالات حفاظا علي سلامة الجميع من انتشار كوفيد 19، وأرسل رسالة سلام للعالم بأن جنوب سيناء هي أرض السلام ومصر بلد التسامح وملتقي كل الأديان والطوائف.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها المحافظ صباح اليوم إلي دير السبع بنات ودير سانت كاترين يرافقه المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام، اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات، وقدم المحافظ مساعدات عينية للرهبان وهي عبارة عن بطاطين ومواد غذائية تعينهم في فصل الشتاء.

وقال فودة إن المحافظة لم ولن تتأخر عن تقديم أي مساعدات الرهبان داخل الأديرة، لأنهم جزء من الشعب المصري.

وأكد فودة أن المحافظة تقوم بدراسة حاليا لتكوير الطريق الذي يتعرض للسيول لهدف توسعة الطريق وحمايته، مشيرا إلي أن رؤساء مدن أبورديس وسانت كاترين على تواصل تام مع الرهبان لتلبية متطلباتهم.

وقال توني كازمياس مستشار مطران دير سانت كاترين انه تقرر غلق الدير همس ايام كإجراء احترازي وسوف تقام الصلاة داخل الكنيسة بالدير، وهي مقتصرة علي الرهبان فقط بسبب جائحة كورونا وسوف يتم فتح الدير أمام الزوار عقب تحسن الأوضاع.

وأشار إلى أن الحالة الصحية لجميع الرهبان جيدة ونقل شكر الرهبان للمحافظ، الذي يقوم كل عام بزيارة دير سانت كاترين ودير السبع بنات ويقدم لهم المساعدات العينية.

كانت ادارة دير سانت كاترين بجنوب سيناء أصدرت قرارا بغلق الدير مدة خمسة أيام ابتداء من يوم اليوم الأحد الموافق 6 ديسمبر وحتى يوم الخمس الموافق 10 ديسمبر الجاري.