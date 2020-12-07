في عيد ميلاده.. تفاصيل مشاركة محمود حميدة في كتابة "ميراث الريح"

يعد الفنان محمود حميدة واحدًا من كبار الفنانين في السينما المصرية والعربية، حيث يمتلك علاقة مميزة ومختلفة مع جمهوره ناتجة عن عدد من الأفلام السينمائية التي قدمها خلال مشواره الفني، وجسّد من خلالها عدد من الشخصيات التي ظلت عالقة بذاكرة الجمهور.

ويحتفل الفنان محمود حميده بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم 7 ديسمبر، وبعيدًا عن الأفلام السينمائية وأعماله الدرامية تعرض "الوطن" في هذا التقرير تجربة مختلفة خاضها الفنان محمود حميدة مع الكتابة.

في عام 2013 تم عرض مسلسل "ميراث الريح"، والذي جسّد بطولته أمام كل من سمية الخشاب، عفاف شعيب وصلاح رشوان ومن خلال ذلك المسلسل شارك محمود حميدة في كتابة السيناريو والحوار مع السيناريست والمؤلف مصطفى محرم والسيناريست محمد عبد الخالق، وإخراج يوسف شرف الدين.

وسرد المسلسل حكاية فتاة فقيرة تدعى رحمة تتزوج من أحد رجال الأعمال الأثرياء والذي يكبرها سنًا وتعيش معه في حياة مرفهة، إلى أن يحجر ابنائه عليه، فلا ترث شيئًا، وتحاول مواصلة حياتها مرة أخرى بالزواج من إبراهيم الذي يرغب في بداية حياة جديدة أيضًا بعدما فقد زوجته، يعتبر ذلك المسلسل هو التعاون الأول بين محمود حميدة وسمية الخشاب.

يذكر أن الفنان محمود حميدة كانت بدايته الفنية مطلع تسعينيات القرن الماضي من خلال الدراما التلفزيونية وكانت أولى بطولاته في السينما مع النجم الراحل أحمد زكي في فيلم الإمبراطور، وتوالت أعماله الفنية بعد ذلك ليصل رصيده الفني ما يتجاوز الـ90 عملا فنيا.