وزير العدل عن تطوير المنظومة: السيسي سألني "هل شكل المحاكم عاجبك؟"

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن تطوير ملف منظومة العدالة في مصر، من الملفات الاستراتجية، حيث جاءت بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن هناك خطه تنفيذيه لتطوير منظومه العدالة مدتها 3 سنوات، وتشمل كل المناحي بداية من المحكمة، وإجراءات التقاضي وأخيرًا القوانين المنظمة لها.

وأضاف "مروان"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "ON"، أنه عندما كلفه الرئيس السيسي بعملة تطوير منطومة العدالة، سألة السيسي عقب تعيينه وزيرًا للعدل: "هل شكل المحاكم عجبك؟"، موضحًا أن تطوير أبنية المحاكم مر بثلاث مراحل و نحن في المرحلة الأخيرة.

غرف المداولة بالمحاكم المصريه مكيفة بنسبة تزيد عن 90%

وأشار وزير العدل، إلى أن المرحلة الأولى لتطوير المحاكم شملت 91 محكمة، بينما المرحلة الثانية شملت 116 محكمة، موضحًا أن تطوير المحاكم كان شاملًا بداية من تطوير أبنية المحاكم من الداخل بما تشمله من قاعات الجلسات وغرف المداولات ودورات المياه وغيرها من الأمور الداخلية.

وأوضح مروان، أن غرف المداولة بالمحاكم المصرية مُكيفة بنسبة تزيد عن 90%، فضلًا عن أن جميع قاعات محاكم مصر بها وسائل تهوية جيدة، "طورنا بعض المحاكم من الداخل والخارج نظرًا لحالتها السيئة بالاضافة إلى تطوير عدد كبير من غرف المحامين بالمحاكم بناء على طلبهم".

وحول ما يجري تنفيذه الآن، أكد وزير العدل، أنه جاري تطوير محكمة عابدين بشكل يليق بمكانة مصر، وتم بدء أعمال التجديد في محاكم مصر الجديدة وشمال القاهرة والإسكندرية، فضلًا عن توثيق وضع المحاكم قبل وبعد التطوير حتى نتمكن من محاسبة المسئولين عنها.