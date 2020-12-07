وفاة طفل سقط من الطابق الخامس بالعمرانية: كان بيلعب مع أخوه

لقي طفل مصرعه، بعدما سقط من الطابق الخامس أثناء لهوه مع شقيقه الأكبر، داخل منزل الأسرة بالعمرانية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحريات أن الطفل المتوفى 3 سنوات، كان يلعب مع شقيقه الأكبر "مصاب بالتوحد" 5 سنوات، بالقرب من كرسي أسفل نافذة الشقة الكائنة بالطابق الخامس، ثم صعد المتوفى على الكرسي ومنه إلى الشباك واختل توازنه وسقط، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وناقشت أجهزة الأمن والد الطفل، الذي لم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاة نجله، وأكد أنه كان يلهو مع شقيقه بالقرب من النافذه، وصعد عليها ثم اختل توازنه وسقط.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفل المتوفى، بعد توقيع الكشف الطبي عليها، وأمرت بتسليمها لأسرته لدفنه.

وتلقت شرطة النجدة بالجيزة بلاغا بالحادث، وانتقلت إلى هناك، وتبين وفاة الطفل، وناقشت والده حيث أكد أن المتوفى كان يلعب مع شقيقه المصاب بالتوحد، وأن الأول صعد على كرسي قريب من النافذة، ثم إلى الشباك وسقط من الطابق الخامس.