الثاني خلال 20 يوما.. وفاة طفل توقف قلبه داخل نادي الرواد بالعاشر

لفظ طفل أنفاسه أثناء تلقيه تدريب السباحة داخل نادي "الرواد" بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، حيث أصيب بتوقف مفاجئ في عضلة القلب، ليصبح ثاني طفل يفاجئه الموت داخل نفس النادي خلال أقل من 3 أسابيع.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطاراً باستقبال مستشفى "الغندور" بمدينة العاشر من رمضان، طفل يُدعى "عمرو محمد"، 14 سنة، إثر إصابته بحالة إغماء أثناء تلقيه تدريبات السباحة بنادي "الرواد"، وتوفى الطفل أثناء محاولة الأطباء إسعافه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وانتقل فريق من نيابة العاشر من رمضان إلى مسرح الواقعة والمستشفى، لإجراء المعاينات اللازمة.

وقال مصدر بمستشفى "الغندور" إن المستشفى استقبل الطفل في حالة حرجة، وحاول الأطباء تقديم الخدمة الطبية اللازمة له، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الشرطة، وجرى التحفظ على جثة الطفل بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وشهد نادي "الرواد" واقعة مماثلة يوم 23 أكتوبر الماضي، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً بوفاة طفل يُدعى "عمر عبد العظيم محمد"، 13 سنة، بعد الانتهاء من تدريبات كرة السرعة، وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الوفاة طبيعية، وجرى نقل جثة الطفل إلى مستشفى "ابن سينا"، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان.

وأثارت وفاة الطفل حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقدموا التعازي لأسرته، وانهالت عليهم التعليقات، متضمنة عبارات الدعاء بالرحمة للفقيد والصبر والسلوان لأسرته.

كما أصدرت إدارة النادي بياناً نعت فيه الطفل، جاء نصه: "ينعى مجلس الإدارة، برئاسة الدكتور أبو الحجاج عبدالغني، والمدير التنفيذي، وجميع العاملين بالنادي، وفاة اللاعب عمر عبد العظيم محمد، قضاءً وقدراً"، وتضمن البيان إعلان النادي حالة الحداد لمدة 3 أيام.