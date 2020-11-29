وفاة فتاة متأثرة بإصابتها في حادث "طفل الميكروباص" بالمحلة

توفيت، اليوم، آية سامح، 21 عامًا، والمصابة في حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية بالمحلة الكبرى، وذلك نتيجة إصابتها بشرخ في الجمجمة وتدهور حالتها الصحة داخل مستشفى المحلة العام.

وكشف مسؤول في مستشفى المحلة العام، أن المصابة تم استقبالها أمس، ضمن 5 مصابين بكسور وجروح، في تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية واقتحام محل حلويات شهير بمنطقة السبع بنات بالمحلة، وكانت حالتها خطيرة حيث كانت تعاني من نزيف بالمخ وشرخ في الجمجمة، وبذل الأطباء كل ما في وسعهم في محاولة لتوقف النزيف وإنقاذها، لكن حالتها كانت خطيرة وتدهورت في الساعات الأخيرة، ولفظت أنفاسها الأخيرة منذ قليل.

وتعود أحداث الواقعة إلى أمس السبت، عندما شهدت منطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى، تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتحطم واجهة محل تجاري.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بحدوث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية، في منطقة السبع بنات، التابعة لدائرة قسم الشرطة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بجروح وكسور في أنحاء متفرقة بالجسد، وتحطم واجهة محل تجاري، ونُقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشف شهود العيان، أن السيارة الميكروباص كان يقودها طفل، واختلت عجلة القيادة فى يده ما أدى إلى اصطدامه بدراجة نارية واقتحام محل حلواني شهير، والمصابون هم إبراهيم عبد الله الشيخ، 37 سنة مقيم بمنطقة المحجوب، وعمرو السيد 32 سنة مقيم بمنطقة سكة الوسطي، وآية سامح أحمد حسين 21 سنة مقيمة بشارع الجلاء، ومحمد رمضان أبو زين 28 سنة مقيم بشارع الإنتاج، وعمرو دسوقي سلطان 3 سنوات مقيم ميدات الشون.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على والد الطفل سائق السيارة الميكروباص المحلة، وكذلك الطفل.