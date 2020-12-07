إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بسوهاج

أصيب منذ قليل 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة الكيلو 80 دائرة مركز أخميم بسوهاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتم رفع آثار الحادث، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد ورود بلاغ يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بجوار الكيلو 80، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

تبين من المعاينة والفحص إصابة كل من علي محمد زين الدين ابراهيم، 12 عاما مصابا بكدمات وسحجات، ندى محمد زين الدين، 10 سنوات باشتباه نزيف بالمخ، شروق محمد زين الدين، 4 سنوات، باشتباه نزيف بالمخ، ووالدتهم، محمد زين الدين ابراهيم 45 عاما، باشتباه كسر في العمود الفقرى، كريمة احمد حسن، 39 عاما، باشتباه كسر فى العمود الفقرى.

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.