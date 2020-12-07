أستاذ سياسة: ماكرون أراد كسب نقطة على السيسي لكنه رد باحترام

قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه توقف أمام بعض الأسئلة التي دارت في المؤتمر الصحفي، الذي تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتعليق ماكرون على ثقافة الجمهورية والسماح بالحرية للرسامين، لتنفيذ الرسومات التي تعبر عن وجهة نظرهم، وعندها رد السيسي بضرورة الاحترام للأديان بصورة واضحة، حتى لا يتم إيذاء مشاعر ملايين المصريين.

وأضاف "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفي، أن رد الرئيس حول استنكار التعامل الفرنسي مع الحاكم في مصر باعتباره مستبد، يشير إلى رغبة مصر في عدم التدخل في شئونها الداخلية، ورد الرئيس السيسي الواضح بوجود 55 ألف منظمة تابعة لمنظمات المجتمع المدني تعمل في مصر، جاء لمنع ماكرون من كسب نقطة على الرئيس لصالح مكاسب داخلية في فرنسا.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية والمستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن ماكرون أراد أن يظهر نفسه أمام الفرنسيين باعتباره راعي الديمقراطي لكن السيسي لم يفوت الفرصة وقال إنه لا يليق أن يقدمنا أحد على إننا دولة مستبدة وكان ردا من رئيس محترم لدولة محترمة.

وتابع: "هناك شراكات استراتيجية بين مصر وفرنسا والشراكة قائمة على المستوى الاقتصادي والعسكري وكذلك المناورات العسكرية المشتركة التي يتبادل فيها الجيش المصري الخبرات مع الجيش الفرنسي كما أن هناك رؤية مشتركة لتحقيق الاستقرار في شرق المتوسط لمواجهة الشغب التركي".

وذكر أن هناك تقدير من الدول الأوروبية بالدور المصري لمواجهة ومنع عمليات الهجرة غير الشرعية في الوقت الذي تبتز تركيا دول الاتحاد الأوروبي من أجل اللاجئين.

ولفت إلى وجود رؤية مشتركة بين فرنسا ومصر حول القضية الفلسطينية وضرورة إقامة و حل الدولتين وليس تطبيق صفقة القرن.