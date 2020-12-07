الوطنية للصحافة تنظم "منتدى الإدارة والتسويق" لأول مرة

يفتتح عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، غدا الثلاثاء، المرحلة الأولى لـ(منتدى الإدارة والتسويق) الذي تنظمه الهيئة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمشاركة 23 مدير عام من مؤسسات الأهرام وروز اليوسف خلال الفترة من 8 إلى 17 ديسمبر.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بحسب بيان للهيئة، أن المنتدى، الأول من نوعه في تاريخ الصحافة القومية، يهدف لمناقشة الجديد في نظم الإدارة الحديثة والاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية والتسويق عبر نقاش مفتوح مع عدد من خبراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكد الشوربجي، أن المنتدى سينعقد على ثلاث مراحل، وأن المرحلتين الثانية والثالثة مخصصتان لمديري العموم في مؤسسات أخبار اليوم ودار التحرير ودار المعارف ودار الهلال، ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع.

وقال رئيس الهيئة، إن المنتدى يأتي ضمن خطة تطوير أنشطة المؤسسات الصحفية بطرح أفكار ورؤى جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية مشيراً إلى أن الهيئة نظمت 22 دورة تدريبية وحلقة نقاشية لقطاعات الإدارة والتحرير في المؤسسات القومية من بينها المطابع والشئون المالية وصحفيو المواقع الإليكترونية خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، أقامت اليوم، احتفالية لتكريم الزملاء الصحفيين والإعلاميين، أعضاء مجلس الشيوخ، في تقليد جديد تضعه الهيئة لتدعيم فكرة التكامل والتعاون بين التشريع والصحافة والإعلام، المكتوب والمرئي والمسموع، بحسب بيان عن الهيئة.

حضر الحفل فيبي جرجس، وكيل مجلس الشيوخ، نيابة عن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية.

وفي نهاية الحفل جرى توزيع دروع باسم الهيئة الوطنية للصحافة، على النواب الذين حضروا، وهم كل من الدكتور عبدالمنعم سعيد، والأساتذة إبراهيم حجازي، محمد شبانة، محمود مسلم، عماد الدين حسين، عبدالعزيز النحاس، محمود بكري، إبراهيم أبو كيلة، أبو سريع إمام، طارق تهامي، أسامة الهواري، طارق سعدة، نادية مبروك".