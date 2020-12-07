وزير العدل: خدمة التوثيق في الشهر العقاري متاحة للمواطنين بمنازلهم

استعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، فوائد وعوائد تطوير منظومة تجديد الحبس الاحتياطي "عن بعد"، فذكر أن تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد له فوائد مهمة، منها توفير مشقة الترحيل عن المتهم من السجن للمحكمة، فضلًا عن فوائد أخرى في عدة مناحي، منها فوائد كبيرة أمنية واقتصادية وصحية، في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "مروان"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أنه جرى بالفعل إخلاء سبيل بعض الحالات وأخرى تم حبسها في جلسات تجديد الحبس "عن بُعد"، ويتم العمل على تعميم مشروع الميكنة بجميع محاكم مصر الجنائية والمدنية خلال عام، بإجمالي 392 محكمة، وهو عدد المحاكم إجمالا في الدولة.

500 جنيه تكلفة حضور سيارة التوثيق "شهر عقاري" للمواطن في منزله

وحول التزاحم في مكاتب الشهر العقاري، أكد وزير العدل، أن مشكلة الشهر العقاري كانت تتمثل في إزدحام جميع المكاتب طوال أيام الأسبوع، لذا تم زيادة 1000 موثق بالشهر العقاري، بقرار من رئيس الوزراء في سبيل تخفيف الازدحام وسرعة إتمام المعاملات، مرجعًا سبب التكدس إلى عدم التوسع في إنشاء مكاتب شهر عقاري جديدة، مع زيادة الكثافة السكانية.

وأشار مروان، إلى أنه تم اتخاذ أليات كبيرة لتنويع مصادر تقديم خدمات الشهر العقاري تخفيفًا للإزدحام ولتحقيق السهولة في إتمام المعاملات خاصة التوكيلات، مثل زيادة عدد مقار الشهر العقاري بفتح مكاتب جديدة بالبريد ومراكز تكنولوجية وأندية بالاضافة إلى استحداث تطبيق "أرغب في عمل توكيل" لعمل توكيلات الشهر العقاري من المنزل.

وأوضح وزير العدل، أنه تم إطلاق خدمة جديدة وهي أول سيارة متنقلة للتوثيق بالشهر العقاري للاستعانة بها أمام المكاتب المزدحمة فضلًا عن توفير السيارة المتنقلة لمنزل المواطن مقابل رسوم تقدر بنحو 500 جنيه،" 500 جنيه هي تكلفة حضور سيارة التوثيق المتنقلة للمواطن في منزله".