بلاش جبسون بورد.. نصائح لأصحاب الشقق الصغيرة عشان متحسش بالضيق

مع ارتفاع أسعار الشقق السكنية، أصبح اختيار الشقق ذات المساحات الصغيرة، حل أمثل خاصة للمقبلين على الزواج، وتتطلب الشقق الصغيرة مراعاة التشطيب واختيار ألوان البياض بشكل مناسب لمساحة الشقة.

وقدمت مهندسة الديكور ندا هشام عبر "الوطن"، عدد من النصائح لمالكي الشقق الصغيرة لاستغلال المساحات كما يلي:

استخدام الألوان الفاتحة للبياض مثل الأبيض والبيج والرمادي الفاتح، وعند الرغبة في اختيار ألوان أخرى ينبغي اختيار الدرجة الأفتح.

يُفضل استخدام لون واحد للحوائط، وكسر اللون باستخدام التابلوه أو البرواز أو الديكورات المختلفة على الحائط.

استخدام المرايات هام جدًا في المساحات الصغيرة، لأنها تعطي انعكاس يساعد على اتساع رؤية العين وبالتالي تساعد على الشعور بالاتساع.

استخدام قطع أثاث صغيرة، كما يمكن استخدام الأثاث متعدد الاستخدام مثل الكنبة السرير أو الذي يحتوي على سحارة لتوفير المساحة.

استخدام الكراسي بشكل أكبر من الكنب لأنها سهلة الحركة ويمكن ضمها عند الاستخدام.

وضع "بُفات" أو كراسي تحت المنضدة الخاصة بغرفة المعيشة، لاستغلال المساحة واخراج الكراسي أو البفات في حال وجود ضيوف وزيادة عدد الأفراد.

استخدام المطبخ المفتوح يعطي احساس بالاتساع خاصة إذا كان مفتوح على مكان منفصل عن المكان الخاص باستقبال الضيوف.

استخدام منضدة صغيرة للسفرة بحيث يتم تطبيقها وفتحها عند الاستخدام فذلك يساعد على استغلال المساحة.

استخدام السجاد والستائر بنقوشات وألوان هادئة وبسيطة، لأن النقوشات الكبيرة يعطي شعور بالزحام، والضيق.

استخدام الأرفف المفتوحة على الحوائط لاستغلال المساحات ووضع الانتيكات أو التابلوهات عليها.

وضع التليفزيون المعلق على الحائط أفضل من وضعه على المنضدة لاستغلال المساحة.

استخدام نقوشات بسيطة على الأسقف والبعد عن استخدام الجيبسون بورد لأنه يعطي شعور بالضيق في المساحات الصغيرة.