محافظ كفر الشيخ: لا تغيير في خواص المياه بعد حادث تسرب غاز الكلور

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بأنه لا يوجد ثمة تغيير في خواص مياه الشرب جراء تسرب غاز الكلور، مشيرا إلى أن الأمور عادت لطبيعتها بالمنطقة المجاورة لمحطة مياه الشرب المقابلة لإدارة المرور بعد التعامل مع تسرب غاز الكلور من المحطة، وتوافد المواطنين للموقف الجديد "القاهرة طنطا" لاستقلال سيارات الأجرة للتوجه للمحافظات التي يرغبون في الانتقال إليها.

وكان المحافظ قد صرح أنه "ورد إلينا إخطار في تمام الساعة 5 مساءً وأثناء متابعتنا للعملية الانتخابية بتسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب بجوار كوبرى القنطرة بالعاصمة كفر الشيخ، وبالقرب من الموقف الجديد، وعلى الفور تم إخطار غرف عمليات الصحة والحماية المدنية والإسعاف والمرور وتم التنسيق مع مديرية الأمن للتعامل مع الأزمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، في بيان له، تم الانتقال على الطبيعة في موقع التسريب، وعمل تحويلات مرورية لتفادى تعرض الأهالي لاستنشاق الغاز ، والدفع بعربات الإسعاف حول موقع الحدث لنقل المتضررين الى مستشفى كفرالشيخ العام ومستشفى العبور، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى بهما، وتم بحمد الله السيطرة على تسرب الغاز بمحطة المياه خلال 30 دقيقة بجهود مشتركة من جميع الجهات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ في بيانه، أنه تم الانتقال الى مستشفى كفر الشيخ العام لمتابعة التعامل مع الحالات والتي بلغت حوالي 55 حالة، وتم التعامل معهم والحالات الآن مستقرة وتم خروج أكثر من نصف الحالات وجارٍ الخروج تباعاً.

ونصح المحافظ: "أي مواطن تعرض لاستنشاق الغاز ويشعر بضيق في التنفس التوجه على الفور لأقرب مستشفى للاطمئنان وأخذ الإجراءات الطبية الاحترازية، مؤكداً أننا نطمئن أهالينا بأن الأوضاع مستقرة حالياً".

وارتفع عدد حالات مصابي تسرب غاز الكلور من موقع شركة مياه الشرب بكفرالشيخ لـ78 شخصا، مصابين بالاختناق.

وانتقلت على الفور الحماية المدنية وسيارات الاسعاف لموقع التسريب، وتم تغيير طريق الاستاد، فيما أغلقت الشرطة مداخل كفر الشيخ وطالبت قائدي المركبات بإغلاق زجاج السيارات.