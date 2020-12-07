لحديثي التخرج.. كيفية التقدم إلى وظائف شاغرة بالبنك الأهلي

يعلن البنك الأهلي المصري، وظائف شاغرة بين الحين والآخر لحديثي التخرج وأصحاب الخبرة، ويتيح البنك إمكانية التسجيل في الوظائف المطلوبة في البنك إلكترونيًا، عبر الموقع الرسمي له.

وتقدم "الوطن" طريقة وشروط التقديم في الوظائف المتاحة لحديثي التخرج بالبنك كالتالي:

شروط التقدم لوظائف حديثي التخرج بالبنك الأهلي

أن يكون الخريجين من طلاب الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والجامعات الدولية، بشرط حصولهم على درجة البكالوريوس أو مايعادلها.

- ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد.

- ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عام عند التعيين.

- أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.

طريقة التقدم لوظائف حديثي التخرج بالبنك الأهلي

وللتقدم للوظائف المتاحة بالبنك لحديثي التخرج يتم إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي المصري.

الضغط على خانة الوظائف.

اختيار خانة حديثي التخرج.

قراءة الشروط المطلوبة واضغط على خانة "اقبل الشروط".

الضغط على خانة قدم طلبك الآن.

يتم ملء البيانات المطلوبة الخاصة بالرقم القومي، رقم الهاتف المنزلي، رقم الموبايل، البريد الالكتروني، ثم الضغط على خانة "قدم طلبك".

يذكر أن البنك الأهلي المصري أطلق مجموعة من ماكينات الصراف الآلى مخصصة للعملاء ذوى الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية ومن المكفوفين ومن ضعاف البصر وذلك لكي تتيح لهم الاستفادة التامة من كافة الخدمات التى تتيحها الماكينات بسهولة دون الحاجة إلى المساعدة من أحد.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن تلك المنظومة الجديدة من ماكينات الصارف الآلى التى يطلقها البنك تأتى لتؤكد على استراتيجيته بأن يكون العميل هو محور اهتمام البنك، ويجب أن يسعى البنك لخدمة كافة العملاء بمختلف الفئات.