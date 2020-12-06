تفاصيل أبرز 10 وظائف لذوي الهمم منها مهندس براتب 10 آلاف جنيه

يبحث دائما أصحاب الهمم المختلفة عن فرص للالتحاق بعدد من الوظائف وهو ما وفره موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال وظائف مطروحة بعدد من المحافظات المختلفة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها تفاصيل الوظائف المتاحة لذوي الإعاقات المختلفة.

كاشير

اسم الشركة: سيركل كي (تي ام تي).

مقر العمل: الشيخ زايد - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 25.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأكثر.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الوظيفة تناسب: إعاقة حركية خفيفة.

الراتب الأساسي: 2500 - 2750 جنيه مصري.

مبرمج مواقع

اسم الشركة: اوتوميشن واي.

مقر العمل: النزهة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 1.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوب: لا يقل عن 25 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الوظيفة تناسب: الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام كرسي متحرك، بتر الأطراف.

الراتب الأساسي: 4000 - 8000 جنيه مصري.

وظيفتي مدخل بيانات وكول سنتر

اسم الشركة: نيوستار.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 20 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

الوظيفة تناسب: الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، شلل الأطفال، بتر الأطراف، إعاقة سمعية - ضعف سمع.

الراتب الأساسي: 2800 - 3500 جنيه مصري.

مدير مصنع

اسم الشركة: اورينتال لمكسبات الطعم والرائحة.

مقر العمل: قويسنا - المنوفية.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 28 - 45 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الوظيفة تناسب: الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة.

مهندس معماري

اسم الشركة: مجموعة الخليج الإستشارية - مصر.

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان - ‎3 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 24 - 26 سنة.

الوظيفة تناسب: الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز.

الراتب الأساسي: 5000 - 10000 جنيه مصري.

فني ميكانيكا

اسم الشركة: أس أم جى الشركة الهندسية للسيارات.

مقر العمل: جسر السويس - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة - ‎سنتان خبرة.

السن المطلوب: 22 -27 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

الوظيفة تناسب: الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة.

الراتب الأساسي: 2500 - 3500 جنيه مصري.

محاسب

اسم الشركة: شركة مداد.

مقر العمل: حلوان - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة - ‎10 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الوظيفة تناسب: الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز.

معلم لغة إنجليزية

اسم الشركة: مدرسة المنصور الحديثة.

مقر العمل: فاقوس - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 3 - 15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الوظيفة تناسب: إعاقة حركية خفيفة.

فني كهرباء

اسم الشركة: شيفت إي في.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: سنتان - ‎5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 22 - 38 سنة.

الوظيفة تناسب: الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام كرسي متحرك.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه مصري.

أخصائي شؤون طلاب

اسم الشركة: مدرسة المنصور الحديثة.

مقر العمل: فاقوس - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنتان - ‎15 سنة خبرة.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الوظيفة تناسب: إعاقة حركية خفيفة.