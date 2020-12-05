خريجون وطلبة بمؤهل ودون.. وظائف خالية للشباب براتب يصل لـ7500 جنيه

أعلنت مباردة مصر تعمل التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، تفاصيل بنك وظائف "طوّر وغيّر" الذي يتضمن 20 إعلانًا توظيفيًا، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة للشباب من الجنسين، وذلك بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2500 جنيه حتى 7 آلاف جنيه.

شركة للفنون والاستشارات الفنية

تطل الشركة وظائف مبيعات داخلية "مقابلة العملاء وبيع المنتجات" للعمل في مول العرب بالشروط الآتية:

- خريجين مؤهلات عليا.

- ذكور وإناث.

- حد أقصى للسن 30 عامًا.

- خبرة في مجال المبيعات.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- مرتب من 3000 الى 4000 جنيه + العمولة.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات .

للتقديم يمكنك ارسال السيرة الذاتية على: Cv@tawarwghayar.com

Subject: (Sales Indoor + 399) مع إرفاق صورة حديثة.

شركة صناعات غذائية

تطلب الشركة للتعيين أمين مخازن ثلاجات يكون مسؤولًا عن مخازن الثلاجة ومهام الاستلام والتسليم والجرد وإدخال البيانات على السيستم، للعمل في أكتوبر بالشروط الآتية:

- خريجين مؤهلات عليا.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- خبرة في مخازن الثلاجات ومصانع الصناعات الغذائية.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- المرتب 4000 جنيه.

- ساعات العمل من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً.

- مواصلات.

- تأمين طبي واجتماعي.

شركة كبرى في الأجهزة الكهربائية

تطلب الشركة للتعين برموتر يكون مسئولًا عن البيع داخل الفروع للعمل لمدة شهرين بشكل مؤقت في القاهرة الكبرى بالشروط الآتية:

- مؤهلات عليا وطلبة.

- ذكور وإناث.

- حد أقصى للسن 30 عامًا.

- المرتب من 200 إلى 250 جنيه يوميًا، ليكون المرتب الشهري 7500 جنيه "في حال لا يوجد إجازة أسبوعية".

- 9 ساعات عمل.

شركة لمواد التعبئة والتغليف

تطلب الشركة للتعيين مراقب جودة يكون مسؤولًا عن مراقبة جودة المواد الخام وعملية الإنتاج والمنتج النهائي للعمل بالمنطقة الصناعية الثالثة - السادس من أكتوبر بالشروط الآتية:

- مؤهل متوسط أو عالِ.

- ذكور فقط.

- خبرة من سنة إلى سنتين في نفس الوظيفة.

- حد أقصى للسن 30 عامًا.

- يشترط أن يكون من ساكني السادس من أكتوبر.

- المرتب من 2500 جنيه إلى 3500 جنيه.

- 12 ساعة عمل.

- مواصلات داخل أكتوبر وبدل وجبة.

شركة متخصصة في البلاستيك

تطلب الشركة للتعيين عمال إنتاج وطباعة للعمل في أنشاص الرمل - الشرقية (بالقرب من العبور وموقف السلام)، بالشروط الآتية:

- مؤهل أو دون مؤهل.

- حد أقصى للسن 40 عامًا.

المرتب: 2500 جنيه + 500 جنيه عمولات.

- مواصلات.

- سكن للمغتربين.

- 12 ساعة عمل.

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لمبادرة مصر تعمل على فيس بوك.