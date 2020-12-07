  ارتفاع عدد مصابي تسرب غاز الكلور بكفر الشيخ لـ110 مصابين

ارتفع عدد حالات مصابي تسرب غاز الكلور من موقع شركة مياه الشرب بكفرالشيخ لـ110 أشخاص، مصابين بالاختناق، وخرج من المستشفيات 94 شخصا بعد تماثلهم للشفاء.

وانتقل اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، و الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة لموقع الحادث، وتم التعامل مع التسرب في الحال حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى وتم إخلاء الموقع كما تم توزيع أقنعة الغاز على جميع العاملين بالمحطة.

كما جرى التنبيه على المواطنين المجاورين لموقع التسرب باتباع سبل الوقاية المتمثلة بتبليل الستائر بالمياه وتغطية جميع النوافذ بعد إحكام غلقها بالستائر المبللة، وتم تكليف شركة المياه بغسل المناطق التي تسرب إليها الكلور، كما انتقل المحافظ ووكيل الوزارة، للمستشفى للإطمئنان على حالة المصابين مؤكدين أن جميع الإصابات بسيطة وتم التعامل معها.

وانتشرت قوات الشرطة بمداخل ومخارج محافظ كفر الشيخ، لتحذير السائقين ومطالبتهم بإغلاق زجاج السيارت وذلك عقب تسرب غاز من موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وانتقلت على الفور الحماية المدنية وسيارات الاسعاف لموقع التسريب، وتم تغيير طريق الاستاد،، وجرى نقل 110مواطنا للمستشفيات منهم 64 مواطنا لمستشفى كفر الشيخ العام، و46 بمستشفى العبور للتأمين الصحي.

وجرى رفع حالة الطوارئ بمستشفيات العاصمة، التي شهدت تسربا للغاز، ووجه المحافظ بتواجد الأطقم الطبية في أقسام الاستقبال تحسبا لإصابة مزيد من المواطنين بالاختناق، وجرى توفير المستلزمات الطبية اللازمة، وإخطار الشرطة، فيما انتقلت لجنة للمعاينة عقب السيطرة على التسريب.