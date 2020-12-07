مروان: استقالتي من القضاء لتعييني وزير شؤون النواب أصعب مواقف حياتي

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مسيرته في العمل القضائي تعدت الـ36 عامًا، كما أن أصعب القرارات التي مر بها في حياته المهنية، هي استقالته من القضاء، لتعيينه وزيرًا لشؤون مجلس النواب، "استقالتي من القضاء للتعيين بوزارة شئون مجلس النواب، كانت أصعب مواقف حياتي".

وأضاف "مروان"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on"، أن أهم القضايا التي حقق فيها خلال مسيرته القضائية والنيابية، هي قضية تهريب الأخشاب الكبرى من ميناء الإسكندرية، "دي كانت فارقة في عملي النيابي وكذلك من أبرز القضايا التي حققتها قضية رشوة الحباك".

وحول رحيل شقيقه الشهيد المستشار محمد مروان في 2015 في سيناء، أكد وزير العدل، أنه أخذ بثأر شقيقة عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي "العملية الشاملة في سيناء"، وهذا القرار أسعد أسرة شقيقة الشهيد محمد مروان بالكامل.

من ناحية أخرى، أرجع وزير العدل تراجع تسجيل العقارات في مصر إلى صعوبة الاجراءات، حيث ذكر أن 95% من العقارات غير مسجلة في مصر بسبب صعوبة هذه الاجراءات، نافيًا في الوقت ذاته أن يكون سبب عدم الإقبال على التسجيل إرتفاع تكلفة ذلك، "2000 جنيه فقط هو أقصي رسم تسجيل ملكيه في الشهر العقاري".

وأضاف مروان، أن الرسوم الباهظة لتسجيل العقارات لا تخص الشهر العقاري لكنها تخص نقابه المحامين والضرائب، كما أنه في إطار تيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل العقارات فقد أضاف مادة بقانون الشهر العقاري تسهل إجراءات تسجيل العقارات، "أضفت مادة بقانون الشهر العقاري تسهل إجراءات تسجيل العقارات في مصر وتطبيق المادة 35 مكرر من الشهر العقاري سيتم العمل بها في مارس المقبل".